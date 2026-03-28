ثبت غیرحضوری کفالت والدین در تأمین اجتماعی +جزئیات

به گزارش ایلنا، بیمه‌شدگان می‌توانند با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir و ورود به حساب کاربری خود از مسیر «امور بیمه‌شدگان ← درخواست برقراری کفالت»، مدارک موردنیاز را بارگذاری و مراحل بررسی را به‌صورت آنلاین آغاز کنند.

پس از ثبت درخواست، بازرسان سازمان برای صحت‌سنجی وضعیت معیشتی والدین به نشانی متقاضی مراجعه خواهند کرد.

بر اساس دستورالعمل مربوطه، سن پدر باید حداقل ۶۰ سال و سن مادر ۵۵ سال باشد؛ در غیر این صورت، تأیید ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی الزامی است. همچنین والدین یا همسر متقاضی نباید بیمه‌پرداز باشند یا از هیچ صندوق بازنشستگی مستمری دریافت کنند.علاوه بر شرایط یادشده، بیمه‌شده باید در تأمین معاش والدین، نقش اساسی و مؤثر داشته باشد تا امکان برقراری کفالت فراهم شود.

