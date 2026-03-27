به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارگران بازنشسته تامین اجتماعی در تماس با "ایلنا" با اشاره به تاخیر چند ماهه‌ی بیمه آتیه‌سازان حافظ در پرداخت مبلغ هزینه‌کردِ درمان گفت: سال پیش عمل آب مروارید چشم انجام دادم و مدارک را شهریور ماه برای بیمه آتیه‌سازان حافظ ارسال کردم، اما فروردین ماه سال ۱۴۰۵ هستیم و هنوز هیچ مبلغی برای من واریز نشده است.

او می‌گوید: مجبوریم به بیمارستان خصوصی برای درمان برویم و از جیب خود هزینه کنیم اما معلوم نیست این مبلغ چه زمانی قرار است به جیب ما برگردد.

این کارگر بازنشسته ساختمانی می‌گوید: بیش از ۳۰ سال کار ساختمانی انجام دادم و از این مدت کمتر از بیست سال سابقه بیمه دارم که تنها بخشی از آن مربوط به بیمه کارگران ساختمانی است. سال‌ها حق بیمه پرداخت کردم و امروز هم حق بیمه تکمیلی پرداخت می‌کنم اما نه مستمری کافی برای تامین حداقل‌های زندگی دارم و نه از خدمات درمان مناسبی بهره‌مند هستم.

این کارگر می‌گوید: هزینه‌ی عمل آب مرواردید چشمم اندازه‌ی مستمری یک ماهم بود که از جیب پرداخت کردم و بعد از گذشت حدود ۷ ماه هنوزم به حسابم واریز نشده است. حتی اسفند ماه پیگیری کردم و گفتند به حسابتان واریز می‌کنیم که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

گفتنی است، طبق قانون الزام صفر تا صد خدمات درمان باید رایگان باشد اما بیمه‌شدگان تامین اجتماعی سال‌هاست که به خدمات ضعیف درمان معترض هستند. وضعیت درمان مناسب نیست و بیمه تکمیلی اتیه‌سازان حافظ نیز نمی‌تواند خدمات درمان مناسبی به بازنشستگان ارائه دهد.

