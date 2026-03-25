درخواست محکومیت کشتار معلمان و دانش آموزان مینابی از ILO/ قدردانی از مواضع نایب رئیس اتحادیه بین المللی کارگران

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،"غلامحسین حسینی نیا" نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی کار با ارسال نامه ای از مواضع شجاعانه نایب رئیس اتحادیه بین المللی کارگران در افتتاحیه سیصد و پنجاه و ششمین نشست هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار قدردانی کرد.

در این نامه خطاب به سرکار خانم «کاتلین پاسچیر» نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس هیئت نمایندگی اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری آمده است: این نامه را از جانب کارگران ایرانی و خانواده‌های آنان می‌نویسم تا عمیق‌ترین سپاس و قدردانی خود را نسبت به مواضع شجاعانه و اصولی که سرکار عالی در جلسه افتتاحیه سیصد و پنجاه و ششمین نشست هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار اتخاذ فرمودید، ابراز دارم.

در ادامه نامه گفته شده است: شما با به زبان آوردن دردها و رنج‌های کارگران ایرانی که به طور مستقیم ناشی از تجاوز نظامی غیرقانونی و غیرمسئولانه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی است، صراحت اخلاقی و همبستگی انسانی نادری را به نمایش گذاشتید که بسیار ارزشمند و تحسین‌برانگیز است. این موضع روشن و بدون ابهام، در زمانی که بسیاری از بازیگران بین‌المللی به سکوت یا ابهام عمدی پناه برده‌اند، از اهمیت و وزن ویژه‌ای برخوردار است.

صمیمانه امیدواریم گروه کارگری این رویکرد اصولی را با همان قاطعیت در تمامی مجامع بین‌المللی و به ویژه در بطن سازمان بین‌المللی کار، تداوم بخشد.

در این نامه اضافه شده است: در همین راستا، درخواست داریم که گروه کارگری به طور رسمی یکی از دردناک‌ترین فجایع این جنگ ناعادلانه و غیرقانونی را محکوم نموده و خواستار پاسخگویی مسببین در قبال آن گردد: کشتار ۱۶۵ دانش‌آموز بی‌گناه و ۱۵ تن از معلمان آن‌ها در مدرسه‌ای در شهرستان میناب، استان هرمزگان، ایران. این کودکان بی‌دفاع در حال تحصیل و آموختن بودند که جانشان را از دست دادند. با احتساب سایر کودکان قربانی، شمار کودکانی که در این جنگ به شهادت رسیده‌اند اکنون به ۲۵۰ تن بالغ شده است — رقمی که نه سکوت، بلکه محکومیتی صریح و بدون هیچ‌گونه ابهام از سوی هر نهادی که مدعی پاسداری از کرامت انسانی و حقوق کارگران است را می‌طلبد.

در این نامه خاطرنشان شده است: اکثر خانواده های کودکان میناب کارگرند — کارگرانی که پیگیری حقوقشان دقیقاً در چارچوب رسالت و وجدان این سازمان قرار می‌گیرد.

به شجاعت و رهبری اخلاقی مستمر سرکارعالی اعتماد داریم و امیدواریم گروه کارگری همچنان صدای کسانی باشد که صدایشان به خاموشی گراییده است.

انتهای پیام/