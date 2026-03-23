جزئیات طرح خرید اعتباری ۱۰ میلیون تومانی برای بازنشستگان کشوری
صندوق بازنشستگی کشوری در تفاهمنامهای با پلتفرم «تارا»، امکان خرید اعتباری تا سقف ۱۰ میلیون تومان را برای بازنشستگان تحت پوشش این صندوق فراهم کرد.
به گزارش ایلنا، طبق اعلام این صندوق، جزئیات طرح به شرح زیر است:
- سقف اعتبار: ۱۰ میلیون تومان
- شرایط بازپرداخت: کسر خودکار از حقوق بازنشستگی در دو قسط -
هزینههای اضافی: این طرح بدون سود و کارمزد اجرا میشود.
- دامنه استفاده: خرید از بیش از ۱۷ هزار فروشگاه حضوری و آنلاین طرف قرارداد تارا.
بازنشستگان میتوانند با نصب اپلیکیشن تارا، وارد بخش خدمات شده و پس از فعالسازی کارت اعتبار (صباکارت)، وضعیت اعتبار خود را در بخش «کیفها» مشاهده کنند.
بنا بر اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، این طرح مستقل از تفاهمنامههای قبلی صندوق بازنشستگی است و دسترسی به فروشگاههای طرف قرارداد از طریق اپلیکیشن تارا امکانپذیر است.