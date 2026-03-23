جزئیات طرح خرید اعتباری ۱۰ میلیون تومانی برای بازنشستگان کشوری

به گزارش ایلنا، طبق اعلام این صندوق، جزئیات طرح به شرح زیر است:

- سقف اعتبار: ۱۰ میلیون تومان

- شرایط بازپرداخت: کسر خودکار از حقوق بازنشستگی در دو قسط -

هزینه‌های اضافی: این طرح بدون سود و کارمزد اجرا می‌شود.

- دامنه استفاده: خرید از بیش از ۱۷ هزار فروشگاه حضوری و آنلاین طرف قرارداد تارا.

بازنشستگان می‌توانند با نصب اپلیکیشن تارا، وارد بخش خدمات شده و پس از فعال‌سازی کارت اعتبار (صباکارت)، وضعیت اعتبار خود را در بخش «کیف‌ها» مشاهده کنند.

بنا بر اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، این طرح مستقل از تفاهم‌نامه‌های قبلی صندوق بازنشستگی است و دسترسی به فروشگاه‌های طرف قرارداد از طریق اپلیکیشن تارا امکان‌پذیر است.

