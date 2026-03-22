اجرای خرید اعتباری ۱۰ میلیون تومانی ویژه بازنشستگان فولاد بزودی

به گزارش ایلنا، داوود حمیدی، جانشین مدیرعامل صندوق صندوق بازنشستگی کشوری در امور بازنشستگان فولاد اعلام کرد: «طبق هماهنگی‌های صورت‌گرفته، ان‌شاءالله از اواسط فروردین‌ماه ۱۴۰۵ امکان استفاده بازنشستگان فولاد از اعتبار خرید فراهم خواهد شد.»

او افزود: این طرح به بازنشستگان محترم اجازه می‌دهد بدون پرداخت نقدی، از بیش از ۱۷ هزار فروشگاه حضوری و آنلاین سراسر کشور خرید کنند.

