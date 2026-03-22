اجرای خرید اعتباری ۱۰ میلیون تومانی ویژه بازنشستگان فولاد بزودی
در ادامه برنامههای رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری، طرح خرید اعتباری تا سقف ۱۰ میلیون تومان با همکاری «تارا» بهزودی برای بازنشستگان فولاد نیز فعال میشود.
به گزارش ایلنا، داوود حمیدی، جانشین مدیرعامل صندوق صندوق بازنشستگی کشوری در امور بازنشستگان فولاد اعلام کرد: «طبق هماهنگیهای صورتگرفته، انشاءالله از اواسط فروردینماه ۱۴۰۵ امکان استفاده بازنشستگان فولاد از اعتبار خرید فراهم خواهد شد.»
او افزود: این طرح به بازنشستگان محترم اجازه میدهد بدون پرداخت نقدی، از بیش از ۱۷ هزار فروشگاه حضوری و آنلاین سراسر کشور خرید کنند.