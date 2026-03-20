بیانیه دارالقرآن خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت عید سعید فطر و عید نوروز

به گزارش ایلنا، متن این دو پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

عید سعید فطر، جشن بازگشت به فطرت پاک و پیروزی بر نفس، بر عموم مسلمین جهان، خصوصاً خانواده بزرگ دارالقرآن خانه کارگر مبارک باد!

حلول ماه شوال و فرا رسیدن عید پرشکوه فطر را که پس از یک ماه روزه‌داری، عبادت و خودسازی از راه می‌رسد، به تمامی روزه‌داران عزیز، خانواده‌های گرامی و تلاشگران عرصه فرهنگ قرآنی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.

عید فطر، عید عبادت و بندگی، عید شکرگزاری بر توفیق روزه‌داری و اطاعت از پروردگار است. این عید، فرصتی است برای بازنگری در اعمال، زدودن کدورت‌ها و تقویت پیوندهای برادری و همدلی.

امیدواریم برکات این عید سعید، شامل حال همگان گردد و شاهد جامعه‌ای سرشار از معنویت، همدلی و سرافرازی باشیم.

دعاگوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان هستیم.

دارالقرآن خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

پیام نوروزی دارالقرآن خانه کارگر به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۵

با حلول بهار و نسیم جان‌بخش نوروز ۱۴۰۵، دل‌ها بار دیگر به امید، روشنایی و نو شدن فراخوانده می‌شوند. سالی که گذشت سرشار از آزمون‌ها، غم‌ها و لحظات دشوار بود؛ روزهایی که بار سنگین آن تنها با صبر، همدلی و پناه بردن به کلام الهی قابل تحمل شد. در چنین فراز و نشیب‌هایی، قرآن کریم همچون چراغی مطمئن راه را روشن نگاه داشت و ما را به آرامش، استقامت و دوری از یأس فراخواند.

دارالقرآن خانه کارگر، در آغاز سال نو، امیدوار است که برکت آیات الهی در زندگی خانواده بزرگ کارگران بیش از پیش جاری شود و روزهای پیش‌رو با گشایش، امنیت، سلامت و آرامش همراه باشد.

امید آن داریم که جامعه کارگری کشور در سال جدید به ثمر نشستن تلاش‌های خود را بیش از همیشه لمس کند و سفره‌هایشان سرشار از روزی حلال و امید باشد.

بهار ۱۴۰۵ را با عهدی تازه آغاز می‌کنیم؛ عهدی برای ترویج انس با قرآن، تقویت اخلاق و معنویت در محیط کار و خانواده، و گام برداشتن در مسیر رشد و عزت همه زحمت‌کشان این سرزمین.

از درگاه خداوند سبحان مسألت داریم که سال نو را سال رحمت، صلح، سلامت و برکت برای مردم عزیزمان قرار دهد و دل‌ها را به نور ایمان، مهربانی و آرامش مزین فرماید.

دارالقرآن خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

