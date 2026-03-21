اعطای اعتبار خرید ۲۰ میلیونی بازنشستگان تامین اجتماعی

به‌ گزارش ایلنا، تمامی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی می‌توانند تا سقف ۲۰ میلیون تومان از بانک رفاه کارگران اعتبار دریافت کنند.

همزمان با روزهای پایانی سال و در راستای افزایش رفاه مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگان معزز می‌توانند تا سقف ۲۰ میلیون تومان برای تامین مایحتاج عمومی و کالاهای ضروری اقدام نمایند.

این تسهیلات با همکاری سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک رفاه بصورت خرید اعتباری تعریف شده و بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌توانند با استفاده از این امکان از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز عرضه کالاهای مصرفی(بیش از ۵۰۰۰ فروشگاه)، به صورت حضوری و غیرحضوری اقدام به خرید راحت و سریع نمایند.

مبلغ ۲۰ میلیون تومان در قالب چهار قسط از حقوق بازنشستگان پس از انجام خرید کسر خواهد شد و بازنشستگان عزیز می توانند از طریق پلتفرم وایب بانک رفاه (از اینجا) با دریافت اعتبار نسبت به خرید کالاهای ضروری خود اقدام کنند.

