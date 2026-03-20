یک فعال کارگری در گفتگو با ایلنا:

قرارداد کار کارگر در پایان سال خودکار تمدید می‌شود

کلیه قراردادهای کار کارگران در پایان سال به صورت خودکار تمدید می‌شود.

محمدرضا فرزعلیان (عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران و فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا تصریح کرد: با توجه به تصریح ماده ۱۵ قانون کار «در مواردی که به واسطه قوه قهریه یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است ، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق در می آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است».  همچنین به موجب تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری ، «بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش‌سوزی و ... بیکار می شوند ، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل ، از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد».

وی افزود: بر اساس ماده ۳۰ قانون کار ، پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید به مدت قرارداد تعلیق شده مجدد به‌کار اصلی بگمارد.

فرزعلیان ادامه داد: با توجه به شرح فوق، چنانچه قرارداد کارگری در اسفندماه تعلیق شده باشد به مدت یکماه در فروردین سال آینده تمدید خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

