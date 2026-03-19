انتخاب هیات رئیسه کانون بازنشستگان مازندران
انتخابات هیات رئیسه مازندران برگزار شد. با انتخابات هیات رییسه کانون بازنشستگان مستمری بگیران تامین اجتماعی استان مازندران، نصرالله دریابیگی به عنوان مسئول این کانون انتخاب شد.
به گزارش ایلنا، این مراسم با رعایت تشریفات قانونی برگزار شد و نصرالله دریابیگی نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، در پنجمین سال متوالی مسئولیت کانون بازنشستگان کارگری استان را برعهده گرفت.
همچنین آقایان عنایت طالبی رستمی به عنوان نایب رئیس و موسی داداشی به عنوان دبیر و رجبعلی سیفی به عنوان خزانه دار این کانون برای 4 سال آینده انتخاب و معارفه شدند.
دریابیگی ضمن قدردانی از حسن اعتماد نمایندگان بازنشستگان استان به وی وظایف این کانون را خطیر برشمرده و تلاش مضاعف اعضای هیات رئیسه را خواستار شد.