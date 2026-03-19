انتخاب هیات رئیسه کانون بازنشستگان مازندران

به گزارش ایلنا، این مراسم با رعایت تشریفات قانونی برگزار شد و نصرالله دریابیگی نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، در پنجمین سال متوالی مسئولیت کانون بازنشستگان کارگری استان را برعهده گرفت.

همچنین آقایان عنایت طالبی رستمی به عنوان نایب رئیس و موسی داداشی به عنوان دبیر و رجبعلی سیفی به عنوان خزانه دار این کانون برای 4 سال آینده انتخاب و معارفه شدند.

دریابیگی ضمن قدردانی از حسن اعتماد نمایندگان بازنشستگان استان به وی وظایف این کانون را خطیر برشمرده و تلاش مضاعف اعضای هیات رئیسه را خواستار شد.

