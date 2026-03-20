۴ ماه حقوق معوقه و عیدی کارگران داروگر

شماری از کارگران داروگر تهران از تداوم مطالبات مزدی و پرداخت‌نشدن عیدی خبر می‌دهند؛ شرایطی که معیشت آن‌ها را در آستانه سال نو با چالش جدی مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بنا به گفته کارگران، ۴۸ نفر از کارگران کارخانه داروگر تهران، در حالی به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شوند که با انباشت مطالبات مزدی خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ مطالباتی که شامل چهار ماه حقوق معوقه است و در این مدت نیز عیدی آن‌ها پرداخت نشده است. 

این کارگران می‌گویند بی‌توجهی کارفرما به پرداخت به‌موقع دستمزدها، فشار مضاعفی بر زندگی آن‌ها و خانواده‌هایشان وارد کرده است. 

در همین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که کارگران شرکت «تولید پرس» نیز که از واحدهای زیرمجموعه هلدینگ داروگر محسوب می‌شوند، با شرایطی مشابه روبه‌رو هستند و با مطالبات مزدی پرداخت‌نشده مواجه‌اند.

کارگران خواستار رسیدگی فوری به وضعیت مطالبات خود و تسریع در پرداخت حقوق و عیدی هستند؛ مطالبه‌ای که در روزهای پایانی سال، بیش از هر زمان دیگری رنگ ضرورت به خود گرفته است.

