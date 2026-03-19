بخشنامه جدید تامین اجتماعی و وزارت کار مقرر کرد:
حذف فرجه ۳۰ روزه برای درخواست بیمه بیکاری
تامین اجتماعی و وزارت کار در رابطه با بیمه بیکاری بخشنامه جدیدی صادر کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دستورالعمل جدید مشترک سازمان تامین اجتماعی و معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه بیکاری در شرایط جنگی منتشر شد.
طبق این دستورالعمل و بر اساس بخشنامه صادره در تشکیل پرونده فیزیکی بیمه بیکاری، برای متقاضیانی که از تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۴ لغایت ۱۵ آذر ۱۴۰۴ بیکار شدهاند، رعایت فرجه ۳۰ روزه الزامی نیست.
متن این بخشنامه را در ادامه مشاهده میکنید: