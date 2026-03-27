به گزارش خبرنگار ایلنا، دغدغه‌های معیشتی و شغلی کارگران ساختمانی همچنان از مهم‌ترین مسائل حوزه کارگری به شمار می‌رود؛ قشری که با وجود نقش اساسی در توسعه شهری، اغلب از حداقل حمایت‌های پایدار برخوردار نیستند. در همین راستا، برای بررسی مشکلات و مطالبات کارگران ساختمانی سنندج، گفت‌وگویی با اقبال شریفی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی این شهر، انجام شده است. وی در این مصاحبه به تشریح مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این قشر زحمتکش پرداخته است.

اقبال شریفی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی سنندج، در خصوص وضعیت این کارگران گفت: «مهم‌ترین مشکل کارگران ساختمانی، مسئله بیمه است. در واقع تنها حمایت دولتی از این قشر، بیمه تأمین اجتماعی است و کارگران از هیچ حمایت دیگری برخوردار نیستند.»

وی افزود: «اگرچه برای بیمه کارگران ساختمانی قوانینی تعریف شده، اما در عمل، این قوانین به‌طور مداوم با بخشنامه‌های جدید و سلیقه‌ای تغییر می‌کند. این روند باعث شده امنیت شغلی و بیمه‌ای کارگران به‌شدت دچار خدشه شود.»

شریفی ادامه داد: «کارگری که حتی ۱۵ سال حق بیمه پرداخت کرده، امروز با بهانه‌های مختلف از چرخه بیمه خارج می‌شود. بازرسی‌ها نیز به‌صورت مکرر انجام می‌شود؛ در حالی که یک کارگر ممکن است چندین بار مورد تأیید قرار گرفته باشد، اما مجدداً تحت بررسی قرار می‌گیرد و این روند عملاً موجب آزار و سردرگمی کارگران شده است.»

وی با اشاره به مشکلات فرآیند اداری بیمه بیان کرد: «کارگران ساختمانی برای انجام امور بیمه‌ای خود ناچارند بارها به کارگزاری‌ها مراجعه کنند و اغلب نیز با معطلی و بی‌نظمی مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، کارگزاری‌ها خصوصی هستند و عملکرد آن‌ها در بسیاری موارد سلیقه‌ای است و شناخت دقیقی از وضعیت واقعی کارگران ندارند.»

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی سنندج در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تعطیلی‌ها اشاره کرد و گفت: «در شرایطی که به دلیل سرما، گرما یا بیماری‌های عمومی، ادارات تعطیل می‌شوند، کارگران ساختمانی نیز عملاً امکان کار ندارند، اما هیچ‌گونه حمایتی از آن‌ها صورت نمی‌گیرد.»

وی تصریح کرد: «در شهرهایی مانند سنندج که صنعت غالب، ساختمان است و بخش عمده‌ای از مردم کارگر ساختمانی هستند، این نوع تعطیلی‌ها فشار مضاعفی بر معیشت کارگران وارد می‌کند. در حالی که کارمندان حقوق خود را دریافت می‌کنند، کارگران ساختمانی در این ایام کاملاً بدون درآمد می‌مانند.»

شریفی خاطرنشان کرد: «انتظار می‌رود استانداری‌ها با توجه به اختیاراتی که دارند، در چنین مواقعی بسته‌های حمایتی برای کارگران ساختمانی در نظر بگیرند تا در زمان‌هایی مانند بارندگی، یخبندان یا تعطیلی‌های عمومی، این قشر بدون پشتوانه نمانند.»

وی در ادامه به یکی دیگر از مشکلات اساسی کارگران اشاره کرد و گفت: «در استان کردستان به دلیل شرایط فصلی، در فصل سرما فعالیت‌های ساختمانی کاهش می‌یابد و برخی از کارگران ناچار می‌شوند برای تأمین معاش به کولبری روی بیاورند.»

او افزود: «بر اساس آمار، حدود ۷۰ درصد کولبران همان کارگران ساختمانی هستند. اما نکته قابل تأمل این است که به محض روی آوردن به کولبری، بیمه این افراد قطع می‌شود؛ در حالی که هیچ‌گونه حمایت بیمه‌ای یا جایگزینی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است.»

شریفی تأکید کرد: «کارگران به اجبار و برای تأمین حداقل معیشت خود به کولبری روی می‌آورند، اما از سوی دیگر، همین موضوع موجب قطع بیمه آن‌ها می‌شود که این یک تناقض جدی در سیاست‌گذاری‌هاست.»

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی سنندج در پایان اظهار داشت: «این مسائل بارها مطرح شده و حتی وعده‌هایی نیز از سوی مسئولان داده شده، اما تاکنون اقدام عملی مؤثری صورت نگرفته است. انتظار داریم حداقل در حوزه بیمه، تدابیر اساسی و پایداری برای حمایت از کارگران ساختمانی اتخاذ شود.»

