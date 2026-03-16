نحوه احراز جانبازی بازنشستگان نیروهای مسلح

به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر رهبر، فعال صندوق بازنشستگی لشکری گفت: پرسنلی که یک یا چند عضو یا بخشی از آن را برای همیشه از دست میدهند و یا بیش از یکسال به منظور درمان بستری می‌شوند و یا به علت فقدان سلامتی و یا بخشی از توان کاری خود را از دست بدهند و تا یکسال کارایی خود را بدست نیاورند، چنانچه دریکی از موارد مذکور در ماده فوق این وضعیت برای آنان بوجود آمده باشد، جانباز و در سایر موارد معلول شناخته میشوند.

رهبر در ادامه افزود: پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضا آنان و یا میزان کارایی از دست رفته آنها درحدی باشد که ادامه خدمت برای آنان با مشقت باشد، شخص بازنشسته می‌شود.

رهبر ادامه داد: پرسنلی که براساس این ماده بازنشسته می‌شوند، چنانچه حداکثر تا ۵ سال پس از بازنشستگی سلامت خود را به نحوی بازیابند که بنا به تشخیص کمیسیون عالی پزشکی امکان ارجاع شغل به آنان وجود داشته باشد با تماس شخص و با تصویب مقامات مذکور در ماده ۸۷ این قانون، با درجه و رتبه قبل از بازنشستگی به خدمت اعاده می‌گردند.

