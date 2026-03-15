شهادت بیش از ۱۵ کارگر شهرک صنعتی جی در حمله آمریکایی صهیونی

به گزارش ایلنا؛ اکبر صالحی (معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان) اعلام کرد: بر اساس اطلاعات اولیه در جریان حمله موشکی روز گذشته به شهرک صنعتی جی بیش از ۱۵ کارگر شهید و تعدادی نیز مجروح شده‌اند.

وی ادامه داد: این حمله به یک کارخانه تولید لوازم سرمایش و گرمایش در این شهرک صنعتی انجام شده است. در زمان این تجاوز وحشیانه تعدادی از کارگران این کارخانه مشغول کار و فعالیت بوده‌اند.

