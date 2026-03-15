شهادت بیش از ۱۵ کارگر شهرک صنعتی جی در حمله آمریکایی صهیونی
بیش از ۱۵ نفر از کارگران یک واحد صنعتی در شهرک جی اصفهان در حمله هوایی روز گذشته آمریکایی صهیونی به شهادت رسیده اند.

به گزارش ایلنا؛ اکبر صالحی (معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان) اعلام کرد: بر اساس اطلاعات اولیه در جریان حمله موشکی روز گذشته به شهرک صنعتی جی بیش از ۱۵ کارگر شهید و تعدادی نیز مجروح شده‌اند. 

وی ادامه داد: این حمله به یک کارخانه تولید لوازم سرمایش و گرمایش در این شهرک صنعتی انجام شده است. در زمان این تجاوز وحشیانه تعدادی از کارگران این کارخانه مشغول کار و فعالیت بوده‌اند.

 

