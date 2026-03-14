خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حق اولاد و عائله‌مندی بازنشستگان پرداخت می شود

کد خبر : 1761945
لینک کوتاه کپی شد.

صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: حق اولاد و عائله‌مندی براساس اطلاعات بهمن ماه بازنشستگان واریز خواهد شد.

به گزارش ایلنا، صندوق بازنشستگی کشوری در اطلاعیه ای خطاب به بازنشستگان کشوری اعلام کرد به دلیل برخی ناپایداری‌های اخیر اینترنت، ممکن است در مواردی مبالغ «حق عائله‌مندی و اولاد» در این مرحله در حقوق اسفندماه لحاظ نشده باشد که در روزهای آینده بر اساس اطلاعات بهمن‌ماه به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد.

گفتنی ست برخی بازنشستگان از کاهش دریافتی خود در اسفندماه خبر دادند؛ گویا مزایای مزدی این بازنشستگان پرداخت نشده است. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل