به گزارش ایلنا، صندوق بازنشستگی کشوری در اطلاعیه ای خطاب به بازنشستگان کشوری اعلام کرد به دلیل برخی ناپایداری‌های اخیر اینترنت، ممکن است در مواردی مبالغ «حق عائله‌مندی و اولاد» در این مرحله در حقوق اسفندماه لحاظ نشده باشد که در روزهای آینده بر اساس اطلاعات بهمن‌ماه به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد.

گفتنی ست برخی بازنشستگان از کاهش دریافتی خود در اسفندماه خبر دادند؛ گویا مزایای مزدی این بازنشستگان پرداخت نشده است.

