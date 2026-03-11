سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد:
تمدید یک ماهه اعتبار بازرسی کارگران ساختمانی
به گزارش ایلنا، انجام بازرسی از محل اشتغال کارگران ساختمانی توسط شعب و کارگزاریها تا اطلاع ثانونی انجام نمیشود و مهلت اعتبار بازرسی کارگران ساختمانی، به صورت خودکار و سیستمی به مدت یک ماه اضافه شده است.
با توجه به شرایط خاص کشور، سازمان تامین اجتماعی اعلام میدارد با هدف استمرار و عدم بروز وقفه در بهرهمندی ذینفعان از خدمات بیمهای و درمانی با مجوز اخذ شده و هماهنگی بعمل آمده با شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، تا اطلاع ثانوی بازرسی از محل اشتغال کارگران ساختمانی به عنوان یکی از موارد مورد نیاز برای تمدید بیمه پردازی این گروه توسط شعب و کارگزاری ها انجام نمیشود و مهلت اعتبار بازرسی کارگران ساختمانی، به صورت خودکار و سیستمی به مدت یک ماه اضافه شده است و این گروه میتوانند با پرداخت حق بیمه خود از مزایای قانونی برخوردار شوند.
