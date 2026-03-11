تمدید یک ماهه اعتبار بازرسی‌ کارگران ساختمانی

به گزارش ایلنا، انجام بازرسی از محل اشتغال کارگران ساختمانی توسط شعب و کارگزاری‌ها تا اطلاع ثانونی انجام نمی‌شود و مهلت اعتبار بازرسی کارگران ساختمانی، به صورت خودکار و سیستمی به مدت یک ماه اضافه شده است.

با توجه به شرایط خاص کشور، سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌دارد با هدف استمرار و عدم بروز وقفه در بهره‌مندی ذینفعان از خدمات بیمه‌ای و درمانی با مجوز اخذ شده و هماهنگی بعمل آمده با شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین، تا اطلاع ثانوی بازرسی از محل اشتغال کارگران ساختمانی به عنوان یکی از موارد مورد نیاز برای تمدید بیمه پردازی این گروه توسط شعب و کارگزاری ها انجام نمی‌شود و مهلت اعتبار بازرسی کارگران ساختمانی، به صورت خودکار و سیستمی به مدت یک ماه اضافه شده است و این گروه می‌توانند با پرداخت حق بیمه خود از مزایای قانونی برخوردار شوند.

گفتنی است مرکز ارتباط مردمی سازمان تأمین اجتماعی به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰ ، بدون نیاز به پیش‌شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنمایی‌های لازم‌ و نیز ثبت یا پیگیری درخواست‌های کلیه مخاطبان و ذینفعان سازمان است.

در پایان یادآور می‌شود تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود در شرایط فعلی، موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir دنبال نمایند.

