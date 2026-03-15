به گزارش خبرنگار ایلنا، با شروع حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی در اسفندماه، بسیاری از نهادها، گروه‌های ذی‌نفع و جامعه مخاطبان سازمان تامین اجتماعی در تعامل خود با این سازمان دچار مشکلاتی شدند. سازمان تامین اجتماعی به برخی نهادها از جمله مراکز درمانی، داروخانه‌ای، بیمه‌های تکمیلی و عمر و برخی شرکت‌های دیگر بدهکار است، اما همزمان این سازمان از بسیاری از ذی‌نفعان خود طلب‌کار هم هست. در این میان دولت و نهادهای عمومی غیردولتی (مثل شهرداری‌ها) بزرگترین ابربدهکاران به تامین اجتماعی هستند. اما علاوه بر این دو بخش، گروه‌های دیگری نیز وجود دارند که تامین اجتماعی از آن‌ها طلب‌کار است.

کارفرمایان، بیمه‌شدگان خویش‌فرما و سایر گروه‌های خرد دیگر نیز در زمره ذی‌نفعانی هستند که تامین اجتماعی از آن‌ها طلب‌کار است. معمولاً در ایام بحران‌هایی از قبیل جنگ، حوادث طبیعی و امثال آن، تامین اجتماعی با میانجی‌گری دولت، در رسیدگی به بخشی از طلب‌های خود از کارفرمایان مهلت داده و به تعبیر حقوقی «استمهال» می‌کند.

اخیراً نیز با آغاز جنگ، سازمان تامین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای، به کارفرمایان اعلام کرد: «تا پانزدهم فروردین ماه ۱۴۰۵ بازرسی‌های کارگاهی صرفا در صورت تقاضای بیمه‌شده، کارفرما و یا بازرسی‌های تحقیقی انجام می‌شود و هرگونه بازرسی کارگاهی غیرضروری تا تاریخ مذکور متوقف می‌گردد.»

این امتیازات به کارفرمایان البته گاهی با انتقادات بیمه‌شدگان دیگر سازمان تامین اجتماعی (اعم از بیمه‌شدگان اجباری و خویش‌فرما) مواجه می‌شود؛ زیرا خود تامین اجتماعی موارد کسورات حق بیمه عمر، حق بیمه تکمیلی و مبالغ اقساط وام را بلافاصله پس از واریز حقوق یا انجام خدمات، از آن‌ها کسر می‌کند.

در این میان مهلت‌های طولانی و اقساط حق بیمه برای کارفرمایان، بخشی از بیمه‌شدگان خویش‌فرما (مرتبط با کارگاه‌های تک نفره یا شاغلانی که کارهای خدماتی یا تولیدی انفرادی می‌کنند) را بر آن داشته تا در شرایطی که وضعیت کسب و کارها به شدت بحرانی است، مطالبه استمهال و حل مشکل حق بیمه خود را بکنند.

برخی از این بیمه‌شدگان خویش‌فرما در تماس با رسانه‌ها ادعا کردند که به دلیل ایجاد خلاء یک یا دوماهه در پرداخت‌های مربوط به سوابق خود، دیگر نتوانستند در ماه‌های بعدی مبلغی واریز کرده و خدمات بیمه ای به آن‌ها متوقف شده است.

هرچند خود این سازمان طی روزهای اخیر با اعلام‌عدم نیاز به تمدید کارت هوشمند رانندگان و کارت مهارت کارگران ساختمانی، تا حدی در جهت این هدف کوشیده است؛ اما هنوز صدها هزار نفر بیمه شده خویش فرمای این سازمان در شرایطی که کسب و کارهایشان دچار مشکل شده و در پرداخت حق بیمه مشکل دارند، کماکان با دشواری مواجه هستند.

چه باید کرد؟ مداخله دولت به نفع تامین اجتماعی!

در همین رابطه، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) گفت: واقعیت این است که ما در شرایط جنگی قرار داریم. شرایط جنگی نیز اقتضائات خاص خود را دارد. این جنگ همه اثرات خود را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی می‌گذارد و برخی اقشار ضعیف و کارگاه‌های کوچک را دچار مشکل می‌کند.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی نیز نهادی اقتصادی است که خدمت دهنده و خدمت گیرنده است. یعنی مناسبات این سازمان دو سویه بوده و از سویی خدمت می‌گیرد و از طرفی خدماتی را ارائه می‌دهد. در این شرایط نیز انجام تعهدات برای سازمان دشوارتر است. به همین دلیل مدیران تامین اجتماعی در شرایط جنگی تلاش می‌کنند مشکلات را مدیریت کنند.

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی از طریق بانک رفاه خط اعتباری از بانک مرکزی بابت عیدی دریافت کرد و اگر بخواهد این بار در شرایط موجود برای رفاه حال برخی اقشار اقدام به مهلت دادن کند یا مشکلات آن‌ها را مانند بیمه‌شدگان خویش فرما حل کند، باید از سوی دولت و از طریق منابع آن به سازمان کمک شود.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه داد: در مورد سایر اقشار و کارفرمایان نیز همین موضوع صادق است. یعنی اگر قرار است به کارفرمایان نیز مهلتی داده شود، دولت باید بتواند در این شرایط خطیر، ریسک موجود برای سازمان تامین اجتماعی را پوشش دهد. در شرایطی که بسیاری از کسب و کارهای انفرادی و خدماتی که ناگزیر بیمه شده اجباری نیستند و خویش فرما هستند، با مشکلات اقتصادی مواجه شده‌اند، به نظر می‌رسد دولت باید در شرایط حساس جنگی اقداماتی انجام دهد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد: ما معتقدیم در این شرایط سازمان تامین اجتماعی به وظایف خود مطابق قانون عمل می‌کند، اما در شرایط بحرانی و جنگی، مسئله ما اقدام فراتر از وظایف و قوانین است و برای چنین چیزی همه ما باید دست و به دست هم داده و بیش از آنچه در دستور کار ماست، برای یکدیگر مایه بگذاریم. کمک به برخی اقشار بیمه شده مثل بیمه‌شدگان خویش‌فرمایی که در شرایط جنگی با خلاء‌هایی مواجه شدند، از همین نمونه‌هاست که نیاز به نوعی از خودگذشتگی اجتماعی و مدیریتی دارد.

این فعال کارگری در پایان بیان کرد: انتظار ما از دولت این است که باتوجه به تعهداتِ همه‌جانبه و خطیر تامین اجتماعی نسبت به بسیاری از بخش‌های جامعه از حوزه اقتصادی گرفته تا درمانی، به صورت خاص و ویژه خط اعتباری مشخصی را برای حمایت از سازمان تامین اجتماعی ایجاد کند تا این سازمان نیز بتواند وظایف افزوده شده خود را نسبت به بسیاری از اقشاری که دچار مشکل شده اند، به‌نحو احسن انجام دهد.

