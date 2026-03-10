سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد:

عدم نیاز رانندگان به تمدید کارت هوشمند بیمه‌پردازی تا پایان فروردین

عدم نیاز رانندگان به تمدید کارت هوشمند بیمه‌پردازی تا پایان فروردین
با مجوز تامین اجتماعی، رانندگان با همان کارت هوشمند رانندگی تمدیدنشده، می‌توانند نسبت به پرداخت حق بیمه جاری خود اقدام و از مزایای قانونی برخوردار شوند.

به گزارش ایلنا، رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری، تا پایان فروردین ۱۴۰۵ می‌توانند بدون نیاز به تمدید کارت هوشمند رانندگان نسبت به پرداخت حق بیمه جاری خود اقدام نمایند. 

با توجه به تعطیلی برخی از مراکز تمدید کارت هوشمند رانندگان در سطح کشور به عنوان یکی از موارد قانونی مورد نیاز جهت استمرار بیمه‌پردازی این گروه، با هدف استمرار وعدم بروز وقفه در بهره‌مندی ذی‌نفعان از خدمات بیمه‌ای و درمانی، با مجوز اخذ شده و طبق هماهنگی به‌عمل آمده توسط سازمان تامین اجتماعی، رانندگان مزبور تا پایان فروردین ۱۴۰۵ نیازی به تمدید کارت نداشته و کماکان با همان کارت هوشمند رانندگی تمدیدنشده، می‌توانند نسبت به پرداخت حق بیمه جاری خود اقدام و از مزایای قانونی برخوردار شوند. 

گفتنی است مرکز ارتباط مردمی تأمین اجتماعی به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰، بدون نیاز به پیش‌شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنمایی‌های لازم و نیز ثبت یا پیگیری درخواست‌های کلیه مخاطبان و ذی‌نفعان سازمان است. 

 

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
