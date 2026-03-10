به گزارش ایلنا، رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری، تا پایان فروردین ۱۴۰۵ می‌توانند بدون نیاز به تمدید کارت هوشمند رانندگان نسبت به پرداخت حق بیمه جاری خود اقدام نمایند.

با توجه به تعطیلی برخی از مراکز تمدید کارت هوشمند رانندگان در سطح کشور به عنوان یکی از موارد قانونی مورد نیاز جهت استمرار بیمه‌پردازی این گروه، با هدف استمرار وعدم بروز وقفه در بهره‌مندی ذی‌نفعان از خدمات بیمه‌ای و درمانی، با مجوز اخذ شده و طبق هماهنگی به‌عمل آمده توسط سازمان تامین اجتماعی، رانندگان مزبور تا پایان فروردین ۱۴۰۵ نیازی به تمدید کارت نداشته و کماکان با همان کارت هوشمند رانندگی تمدیدنشده، می‌توانند نسبت به پرداخت حق بیمه جاری خود اقدام و از مزایای قانونی برخوردار شوند.

گفتنی است مرکز ارتباط مردمی تأمین اجتماعی به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰، بدون نیاز به پیش‌شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنمایی‌های لازم و نیز ثبت یا پیگیری درخواست‌های کلیه مخاطبان و ذی‌نفعان سازمان است.

انتهای پیام/