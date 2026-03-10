به گزارش ایلنا، داوود حمیدی، جانشین مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در امور بازنشستگان فولاد گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر و انجام تمهیدات لازم، هیچ‌گونه مشکلی در پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۴ بازنشستگان فولاد و پرسنل گروه بازنشستگی فولاد وجود ندارد.

حمیدی با تأکید بر تلاش مجموعه گروه فولاد برای تأمین به‌موقع منابع مالی، افزود: پرداخت حقوق طبق روال و در موعد مقرر انجام خواهد شد تا بازنشستگان گرامی با آرامش خاطر سال را به پایان برسانند.

