تداوم فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سراسر کشور

به گزارش خبرنگار ایلنا ایلنا، «علی فلاح حقیقی» با اشاره به شرایط جنگی و فشارهای ناشی از اقدامات خصمانه دشمنان علیه کشور اظهار کرد: دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور در سراسر کشور همچون گذشته فعال بوده و با تمام ظرفیت در حال ارائه خدمات مورد نیاز مردم هستند.

وی افزود: در شرایطی که کشور با جنگ ترکیبی و فشارهای مختلف از سوی دشمنان مواجه است، شبکه گسترده دفاتر پیشخوان به عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های ارائه خدمات عمومی، با احساس مسئولیت مضاعف در کنار مردم قرار دارد و روند خدمت‌رسانی را بدون وقفه ادامه می‌دهد.

دبیرکل کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور خاطرنشان کرد: دفاتر پیشخوان در سراسر کشور با تکیه بر ظرفیت و تجربه فعالان این حوزه، خدمات متنوع دستگاه‌های اجرایی را به شهروندان ارائه داده و تلاش دارند در این شرایط نیز پاسخگوی نیازهای مردم باشند.

فلاح حقیقی همچنین با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان دفاتر پیشخوان در سراسر کشور گفت: فعالان این حوزه همواره در مقاطع حساس در کنار مردم بوده‌اند و امروز نیز با روحیه مسئولیت‌پذیری و تعهد حرفه‌ای، خدمت‌رسانی به مردم را وظیفه اصلی خود می‌دانند.

انتهای پیام/