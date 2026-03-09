کارگران بیکار شده باید بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند

محسن باقری، فعال کارگری، در رابطه با شرایط دریافت بیمه بیکاری، به خبرنگار ایلنا گفت: اگر کارگاهی در این وضعیت بسته شد کارگران می‌توانند از بیمه بیکاری خود استفاده کنند. طبق قانون بیمه بیکاری وقتی به کارگر تعلق می‌گیرد که کارگر آماده به کار و بیکاریِ او غیر ارادی است. همچنین باید درخواست بهره‌مندی از مقرری بیمه بیکاری ظرف مدت ۳۰ روز بعد از بیکاری کارگر ثبت شود.

وی گفت: برخی از کارگاه‌ها که با حمله موشکی خط تولید آنها صدمه دیده‌، طبق قانون کار و با اخذ مجوز از شورای عالی کار قراردادشان می‌تواند به حالت تعلیق دربیاید که در این حالت کارگران باید تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند.

وی بیان کرد: البته اینکه دولت هم کمکی به صندوق بیمه بیکاری در این وضعیت می‌کند یا نه بحث دیگری است اما به هر حال قانون الزام کرده که کارگرانی که متاثر از این حوادث و شرایط، قراردادشان معلق شده باید تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند.

