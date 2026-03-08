با هدف مساعدت با کارفرمایان گرانقدر در شرایط کنونی و استمرار وعدم بروز وقفه در ارائه خدمات به ذینفعان، با مجوز اخذ شده، انجام بازرسی‌های کارگاهی، منحصرا در صورت تقاضای بیمه‌شده، کارفرما و یا بازرسی‌های تحقیقی انجام می‌شود و هرگونه بازرسی کارگاهی غیرضروری تا پانزدهم فروردین ماه ۱۴۰۵ متوقف می‌شود.

این موضوع با هدف تسهیل در انجام امور کارفرمایان صورت می‌پذیرد و شعب سراسر کشور ملزم به رعایت موضوع می‌باشند.

گفتنی است مرکز ارتباط مردمی سازمان تأمین اجتماعی به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰، بدون نیاز به پیش‌شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنمایی‌های لازم و نیز ثبت یا پیگیری درخواست‌های کلیه مخاطبان و ذینفعان سازمان است.

در پایان یادآور می‌شود تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود در شرایط فعلی، موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir دنبال نمایند.

