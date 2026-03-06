کارگران برخی شهرداری ها: منتظر حقوق و عیدی هستیم
کارگران برخی شهرداری های کشور از جمله شهرداری های ایرانشهر و چابهار در سیستان و بلوچستان در انتظار واریز عیدی و حقوق هستند.
کارگران برخی شهرداری ها در تماس با خبرنگار ایلنا، از انتظار برای واریز عیدی حقوق خبر دادند.
کارگران شهرداری ایرانشهر می گویند: انتظار داریم عیدی هرچه زودتر پرداخت شود. کارگران شهرداری چابهار نیز منتظر دریافت حقوق بهمن و عیدی پایان سال هستند.
کارگران برخی شهرداری های دیگر کشور نیز در تماس با ایلنا، از معوقات مزدی و عدم پرداخت عیدی خبر دادند.