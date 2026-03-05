مسیر تامین منابع/ بانک رفاه جور «شستا» را در پرداخت عیدی بازنشستگان کشید!

پرداخت دیرهنگام عیدی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی یکی از مشکلات هفته‌های اخیر بازنشستگان بوده است. درحالی که در سنوات گذشته معمولاً بنای سازمان و دولت‌ها بر پرداخت عیدی بازنشستگان تا پایان بهمن ماه بوده است، پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی در سال جاری تا نیمه اسفند طول کشید. حالا طبق ادعای مدیرعامل این سازمان قرار است، از صبح امروز، این مبلغ عیدی که تامین منابع آن با کش و قوس فراوان میان دولت، شستا و تامین اجتماعی انجام شده، پرداخت شود.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر) در این رابطه به خبرنگار ایلنا گفت: طبق اطلاعی که آقای سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پس از مذاکرات با ما بر سر زمان پرداخت، ارائه داده است، از صبح روز پنج شنبه تا عصر آن روز، عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان به تمامی بازنشستگان، مستمری‌بگیران، ازکارافتادگان و بازماندگان این سازمان پرداخت می‌شود. این عیدی به هر پرونده پرداخت شده و اگر بازنشسته‌ای دو خانوار (دو پرونده) یا بیشتر داشته باشد، عیدی بین هر پرونده بازنشستگی تقسیم می‌شود.

وی افزود: با پیگیری‌های مجدانه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مذاکره با بانک رفاه و بانک مرکزی، تا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان کسری سازمان تامین اجتماعی را برای پرداخت مبالغ عیدی بازنشستگان توانستند دریافت کنند. فعلاً این کسری به مدد تلاش‌های صورت گرفته رفع شده و جا دارد که به عنوان اعضای تشکل‌های ذی‌نفع از آقای سالاری بابت تلاش بسیارش در این زمینه تشکر کنیم.

صادقی اضافه کرد: ما امیدواریم به همین ترتیب، حقوق بازنشستگان در اسفندماه نیز به موقع و حداقل یک هفته قبل از عید پرداخت شود. همچنین امیدواریم در سال جدید به همین ترتیب، به مرور گرفتاری‌های سازمان تامین اجتماعی نیز در مسیر حل شدن قرار گیرد و متناسب‌سازی سال ۱۴۰۵ به عنوان سال آخر به خوبی انجام گیرد.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران درباره نحوه تامین مالی مبالغ کسری ناشی از عیدی بازنشستگان و وام گرفتن مجدد تامین اجتماعی از بانک رفاه، توضیح داد: واقعیت این است که بانک رفاه پس از بازگردانده شدن به تامین اجتماعی منابع خط اعتباری لازم برای پرداخت چنین مبالغی را نداشت. تلاش شخص مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی این بود که با رایزنی از طریق بانک مرکزی، مشکل بانک رفاه حل شود. خوشبختانه مجوز اعطای خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای بانک رفاه برای مورد خاص عیدی بازنشستگان انجام شد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه ایجاد خط اعتباری برای بانک رفاه در ایران سابقه طولانی دارد، گفت: معمولاً در صورت اعطای خط اعتباری به بانک رفاه از سوی بانک مرکزی، یا مستقیم توسط سازمان تامین اجتماعی با بانک رفاه تسویه حساب می‌شد یا بعداً از طریق انتقال سهام و املاک دولت و تامین اجتماعی به جای بدهی‌های آن‌ها، مبالغ خط اعتباری دریافت شده بازگردانده می‌شد.

معاون دبیرکل خانه کارگر در پاسخ به سوالی پیرامون سرنوشت تعهد شستا به تامین نیمی از منابع لازم برای پرداخت عیدی بازنشستگان به تامین اجتماعی، تصریح کرد: واقعیت این است که ما انتظار داشتیم مدیرعامل محترم شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) امسال باتوجه به شرایط اقتصادی، تعهد نه چندان بزرگی مانند تامین بخشی از منابع عیدی بازنشستگان را انجام دهد و در مقابل مطالبه این تعهد مقاومت نکنند، اما متاسفانه این مقاومت از جانب ایشان و مجموعه شستا رخ داد.

وی با اشاره به اینکه «مدیرعامل شستا هنوز به شکل شفاف و روشن، علت‌ عدم تامین کامل منابع مورد تعهد برای پرداخت عیدی بازنشستگان را تشریح نکرده و نمایندگان بازنشستگان در این رابطه از او انتظاراتی دارند» گفت: فعلاً بانک رفاه کارگران و بانک مرکزی کشور، جور مجموعه پرآوازه شستا را در پرداخت عیدی بازنشستگان کشیده‌اند. شستا خود را مقید به تعهدات خود به سازمان تامین اجتماعی -که در سند بودجه سالانه دولت تصویب شده- ندانسته و به نظر می‌رسد یکی از علل تاخیر در پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی، همین مقاومت شستا در پرداخت منابع مورد تعهد عیدی است. این درحالی است که کلیه شرکت‌های شستا، خود حاصل سرمایه‌گذاری دارایی‌ها و اندوخته بازنشستگان تامین اجتماعی هستند.

