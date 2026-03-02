خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک اطلاعیه رسمی:

۶۷ خدمت مهم سازمان تامین اجتماعی به صورت غیرحضوری قابل دریافت است

کد خبر : 1757771
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در اطلاعیه‌ای از مردم و ذینفعان این سازمان خواست تا خدمات مورد نیاز خود را از طریق سامانه‌های برخط و غیرحضوری دریافت نمایند.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: علی‌رغم شرایط حادث شده، ارائه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به بیمه‌شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بدون وقفه ادامه دارد و مردم می‌توانند بدون مراجعه حضوری در شعب و به صورت کاملا غیرحضوری و برخط خدمات مهم را دریافت نمایند.

شما می‌توانید 67 خدمت پرمراجعه و مهم سازمان را به صورت کاملا غیرحضوری و برخط از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی به نشانی: Es.tamin.ir و یا از طریق اپلیکیشن «تأمین من»، قابل دریافت و نصب از نشانی: My.tamin.ir بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب دریافت نمایید.

خاطرنشان می‌شود با وجود محدودیت‌های اعمال شده و غیرفعال بودن موتورهای جست‌و‌جو، سامانه‌های پرمراجعه سازمان به صورت مستقیم از ادرس‌های زیر در دسترس قرار دارد:

سامانه خدمات غیرحضوری es.tamin.ir  پرتال درمان darman.tamin.ir  نوبت‌دهی مراکز درمانی nobat.tamin.ir  نسخه‌نویسی الکترونیک ep.tamin.ir و مرکز ارتباطات و نظارت مردمی https://1420.tamin.ir در دسترس است.

گفتنی است مرکز ارتباط مردمی سازمان تأمین اجتماعی به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰ ، بدون نیاز به پیش‌شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنمایی‌های لازم‌ و نیز ثبت یا پیگیری درخواست‌های کلیه مخاطبان و ذینفعان سازمان است.

در پایان یادآور می‌شود تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود در شرایط فعلی، موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir دنبال نمایند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل