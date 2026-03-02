یک اطلاعیه رسمی:
۶۷ خدمت مهم سازمان تامین اجتماعی به صورت غیرحضوری قابل دریافت است
روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در اطلاعیهای از مردم و ذینفعان این سازمان خواست تا خدمات مورد نیاز خود را از طریق سامانههای برخط و غیرحضوری دریافت نمایند.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: علیرغم شرایط حادث شده، ارائه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به بیمهشدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمریبگیران بدون وقفه ادامه دارد و مردم میتوانند بدون مراجعه حضوری در شعب و به صورت کاملا غیرحضوری و برخط خدمات مهم را دریافت نمایند.
شما میتوانید 67 خدمت پرمراجعه و مهم سازمان را به صورت کاملا غیرحضوری و برخط از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی به نشانی: Es.tamin.ir و یا از طریق اپلیکیشن «تأمین من»، قابل دریافت و نصب از نشانی: My.tamin.ir بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب دریافت نمایید.
خاطرنشان میشود با وجود محدودیتهای اعمال شده و غیرفعال بودن موتورهای جستوجو، سامانههای پرمراجعه سازمان به صورت مستقیم از ادرسهای زیر در دسترس قرار دارد:
سامانه خدمات غیرحضوری es.tamin.ir پرتال درمان darman.tamin.ir نوبتدهی مراکز درمانی nobat.tamin.ir نسخهنویسی الکترونیک ep.tamin.ir و مرکز ارتباطات و نظارت مردمی https://1420.tamin.ir در دسترس است.
گفتنی است مرکز ارتباط مردمی سازمان تأمین اجتماعی به صورت شبانهروزی و با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰ ، بدون نیاز به پیششماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنماییهای لازم و نیز ثبت یا پیگیری درخواستهای کلیه مخاطبان و ذینفعان سازمان است.
در پایان یادآور میشود تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه میشود در شرایط فعلی، موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir دنبال نمایند.