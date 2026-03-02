اعتراض کارگران شیلات در بنادر هند در واکنش به مرگ کارگران
کارگران هندی صنعت شیلات در اعتراض به عدم ایمنی کار که منجر به مرگ دو کارگر هندی شده، تجمع کردند.
به گزارش ایلنا و به نقل از لفت ویوز، به دنبال مرگ دو کارگر اهل تامیل هند که اوایل این هفته در اثر سقوط یک تیر چراغ برق زنگ زده و بد نگهداری شده در حین کار کشته شدند، بیش از ۳۰۰ کارگر شیلات در اول ماه مارس (یکشنبه) در بندر منگالوروی این کشور تجمع کردند.
کارگران و ساکنان محلی، به رهبری مرکز اتحادیههای کارگری هند (CITU) و فدراسیون جوانان هند (DYFI)، اداره شیلات منطقه را مسئول این حادثه دانستند و خواستار پاسخگویی و پرداخت غرامت به خانواده کارگران کشته شده گشتند.
مهندس ناندی امتیاز در این رابطه میگوید: بهداشت و ایمنی کار در منطقه بندر بسیار بد است و بوی بد ناشی از سیستم زهکشی ضعیف به مشام میرسد. سیستم برق نیز به کلی ناایمن بوده و منجر به مرگ همکاران ما شده است.
با گذشت یک روز از این حادثه، هیچ مقامی از اداره منطقه یا اداره شیلات از محل بازدید نکرده است.
سازماندهندگان هشدار دادند که چنین اعتراضاتی میتواند به یک جنبش بزرگتر در منگالورو تبدیل شود؛ جایی که ماهیگیران، کشاورزان، کارگران و سازمانهای جوانان در حال حاضر در مقاومت گسترده علیه تلاشها برای تصاحب اجباری زمین برای گسترش پالایشگاه و گمرک بندر بسیج شدهاند.