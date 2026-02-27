عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی خبر داد:
احتمال پرداخت عیدی بازنشستگان کارگری تا دو روز آینده/ فیش عیدی بارگذاری شده
عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: فیشهای عیدی بازنشستگان بارگذاری شده و امید است پرداخت عیدی طی ۲ روز آینده انجام شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیاصغر بیات، عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، از بارگذاری فیشهای عیدی بازنشستگان در احکام مستمریبگیران خبر داد و ابراز امیدواری کرد که پرداخت عیدی طی دو روز آینده انجام شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تأمین کسری منابع باتوجه به افزایش مبلغ عیدی از ۵ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزود: ما بهعنوان مطالبهگر پیگیر هستیم و با توجه به مصوبه دولت، پرداخت عیدی بازنشستگان انجام خواهد شد و امیدواریم این روند طی دو روز آینده تکمیل شود.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: طبق وعده مقامات تامین اجتماعی، انشاالله حق بیمه تکمیلی نیز به زودی در سال جدید پرداخت خواهد شد. همچنین در بحث گردشگری بازنشستگان کارگری و سفرهای زیارتی مشهد نیز از طریق سامانه جدید اتفاقات مثبتی در حال رقم خوردن است.