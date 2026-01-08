دریافت کالابرگ الکترونیکی؛ این لینکها را باز نکنید!
پلیس در پیامکی نوشت: شهروند گرامی؛ هر پیام حاوی لینک با عنوان دریافت کالابرگ الکترونیک، قطعا جعلی و برای سرقت از حساب بانکی شماست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اوایل هفته دولت ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف و مبلغ یک میلیون تومان برای هر یک از اعضای خانوادهها اعتبار کالابرگ درنظر گرفت.
در رابطه با این کالابرگ و نحوهی استعلام آن وزارت کار چندین اطلاعیه صادر کرده است و شهروندان برای آگاهی از اطلاعات دقیق باید به این اطلاعیهها مراجعه کنند و از هر گونه پیگیری پیام غیر موثق در این خصوص خودداری کنند.
در همین رابطه پلیس در پیامکی به شهروندان هشدار داده که مراقب کلاهبرداران باشند.
متن این پیام به شرح زیر است:
"شهروند گرامی؛ هر پیام حاوی لینک با عنوان دریافت کالابرگ الکترونیک، قطعا جعلی و برای سرقت از حساب بانکی شماست. دولت هرگز پیام دریافت لینک با عنوان دریافت کالابرگ ارسال نمینماید. لطفا مراقب سرمایه خود باشید."
گفتنی است، وزارت کار در اطلاعیهای در رابطه با راههای استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاهها نوشته: "استعلام مانده اعتبار از طریق اپلیکیشن «شمیم»، پیامرسان «بله» و کد دستوری# 1463*500* و صندوقهای فروشگاهی امکانپذیر است.
مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ برای پاسخگویی به سؤالات طرح کالابرگ الکترونیکی آماده است."
همچنین در ادامه اطلاعیه آمده: "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هموطنان خواست همچنان مراقب پیامها و لینکهای جعلی کلاهبرداران باشند و صرفاً به پیامکهای رسمی از سرشماره V.Refah اعتماد کنند."
این کالابرگ به همه تعلق میگیرد. در اطلاعیه وزارت کار نوشته شده: "تاکید می شود مشمولین طرح کالا برگ جدید با
شماره دهکها ارتباطی ندارد و تمامی یارانه بگیران فعلی، حذف شدگان یکسال اخیر، بازنشستگان و کارمندان به صورت خودکار مشمول این طرح هستند و نیازی به درخواست و مراجعه به سامانه ها نیست.
سایر هموطنان عزیزی که جز این گروه ها نیستند از روز شنبه 20 دیماه فقط با مراجعه به سامانه hemayat.sfara.ir به مدت 15 روز می توانند درخواست خود را برای دریافت کالابرگ ثبت نمایند و از مراجعه حضوری به ادارات بپرهیزند.
مطمئنا موقع درخواست اعتبار 4 نوبت کالابرگ به صورت کامل به آنها تخصیص می یابد.
ممکن است به دلیل مشکلات شبکه، برخی از هموطنان پیامک کالابرگ را دریافت نکرده باشند ولی کالابرگ آنها شارژ شده باشد، با مراجعه به سامانه فوق می توانند موجودی کالابرگ خود را ببینند."
در رابطه با ثبت شکایت نیز آمده: "هموطنان عزیز در صورت مشاهده و بروز تخلفات فروشگاهی می توانند شکایت خود را در اپلیکیشن شمیم ثبت نمایند. با فروشگاههای متخلف مطابق قوانین و دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پذیرندگان، برخورد خواهد شد."