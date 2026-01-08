خبرگزاری کار ایران
کارزار نیروهای شرکتی برای تعیین دستمزد

نیروهای شرکتی با راه انداختن کارزاری خواستار تغییر مناسبات مزدی شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نیروهای شرکتی با راه انداختن کارزاری، خواستار شفافیت در ماده ۴۱ قانون کار و افزایش دستمزد متناسب با هزینه های زندگی شدند.

در این کارزار آمده است: «ما کارگران و نیروهای شرکتی سراسر ایران، خواستار پایان دادن به تضییع حقوق معیشتی خود هستیم. سال‌هاست که تفسیر سلیقه‌ای از ماده ۴۱ قانون کار و واژه «چانه‌زنی»، سفره ما را کوچک‌تر کرده است. مطالبات قطعی ما عبارتند از:

۱. اصلاح فوری ماده ۴۱ در مجلس: تغییر عبارت «با توجه به تورم» به الزام قطعی «حداقل به میزان تورم واقعی».

۲. رعایت بند ۲ ماده ۴۱: دستمزد باید بدون قید و شرط، هزینه‌های واقعی یک خانواده (سبد معیشت) را پوشش دهد.

۳. امنیت ملی و معیشت:  نادیده گرفتن مطالبات صنفی، راه را برای موج‌سواری معاندین باز می‌کند. عدالت برای کارگر، ضامن امنیت کشور است.

ما خواهان تعیین مزدی هستیم که فراتر از آمارهای کاغذی، «قدرت خرید» از دست رفته ما را بازگرداند».

 

