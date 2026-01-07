خبرگزاری کار ایران
با دستور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای:

رتبه‌بندی مربیان و پرداخت‌های جبرانی آغاز شد

با دستور رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، فرآیند اجرایی رتبه‌بندی مربیان و پرداخت جبرانی متناسب با رتبه از فروردین ۱۴۰۵ کلید خورد.

به گزارش ایلنا، رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با تأکید بر ضرورت صیانت از شأن حرفه‌ای و معیشت مربیان و با عنایت به پیش‌بینی منابع اعتباری مرتبط در بودجه سال آتی، دستور داد ضمن تداوم پیگیری‌های حقوقی برای تثبیت جایگاه قانونی رتبه‌بندی مربیان، فرآیند تعیین رتبه‌ها در اسرع وقت عملیاتی شده و پرداخت جبرانی موقت متناسب با نتایج رتبه‌بندی، در چارچوب مقررات و از محل ظرفیت‌های پرداخت‌های رفاهی به مربیان انجام شود.

از آنجا که پرداخت فوق‌العاده رتبه‌بندی مربیان منوط به موافقت همزمان هر دو سازمان برنامه‌وبودجه و اموراداری و استخدامی است، سازمان برنامه و بودجه با نگاه مثبت نسبت به تخصیص بودجه پرداخت این فوق‌العاده در ۱۴۰۵ اقدام نموده ولی سازمان امور اداری و استخدامی کشور با درج «فوق‌العاده رتبه‌بندی» در احکام حقوقی مربیان این سازمان، مخالف است.

 بر همین اساس، رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور دستور داد فرآیند رتبه‌بندی به‌عنوان یک اقدام اجرایی و تخصصی متوقف نشده و همزمان، پرداخت‌های جبرانی متناسب با رتبه‌های تعیین‌شده، تا زمان اخذ مجوزهای لازم، اجرایی شود.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در پی‌نوشت گزارش ارائه‌شده از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع، با تأکید بر اهمیت حمایت از سرمایه انسانی به‌ویژه مربیان، تصریح کرده است: «با توجه به ضرورت صیانت از معیشت همکاران و با عنایت به پیش‌بینی اعتبارات مرتبط در بودجه سال ۱۴۰۵، اقدامات لازم برای برقراری پرداخت جبرانی متناسب با رتبه مربیان، از ابتدای سال آینده در دستور کار قرار گیرد.»

بر اساس این دستور، اجرای عملی فرآیند رتبه‌بندی مربیان آغاز شده و همزمان، پیگیری‌های حقوقی لازم برای اخذ مجوز قانونی درج فوق‌العاده رتبه‌بندی در احکام حقوقی مربیان، از جمله از طریق مکاتبه و پیگیری از مسیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌صورت ویژه دنبال خواهد شد تا زمینه اجرای پایدار و قانونی این فوق‌العاده فراهم شود.

بر اساس این گزارش، مقدمات اجرایی فرآیند رتبه‌بندی مربیان با تشکیل کارگروه‌های تخصصی مرتبط آغاز شده و مراحل بارگذاری و بررسی مدارک همکاران در سامانه پیش‌بینی‌شده، در روزهای آتی آغاز خواهد شد تا تعیین رتبه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت پذیرد.

