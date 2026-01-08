تداوم مشکلات کارگران داروگر/ ۴ ماه حقوق معوقه داریم

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران کارخانه داروگر تهران به عملکرد کارفرما در وضعیت پرداخت مطالبات معوقه کارگران و نامشخص بودن وضعیت تولیدات این کارخانه انتقاد کردند.

یکی از کارگران داروگر تهران، ضمن اعتراض به سوءمدیریت و بی‌توجهی مسئولان استانی در واکنش به شرایط سخت زندگی کارگران داروگر تهران در نتیجه‌ عدم دریافت چندین ماه حقوق، گفت: در حال حاضر از مجموع کارگران حدود ۲۰ تا ۳۰کارگر قراردادی و کارکنان اداری در کارخانه داروگر تهران باقی مانده‌اند که چهار ماه حقوق آن‌ها به تاخیر افتاده است.

وی همچنین افزود: شرایط زندگی کارگران کارخانه داروگر تهران به دلیل‌ عدم پرداخت حقوق خوب نیست و علیرغم ورود برخی مسئولان نهادهای دولتی و قضایی در چند سال گذشته، متاسفانه روال تولید در کارخانه داروگر همانند گذشته است و تغییری نکرده است.

این کارگر در خاتمه تصریح کرد: بارها برای دریافت مطالبات خود اطلاع‌رسانی کرده‌ایم اما هیچ تغییری در وضعیت کارخانه و پرداخت حقوق ما صورت نگرفته است.

