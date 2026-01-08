خبرگزاری کار ایران
در تماس با ایلنا مطرح شد؛

تداوم مشکلات کارگران داروگر/ ۴ ماه حقوق معوقه داریم

تداوم مشکلات کارگران داروگر/ ۴ ماه حقوق معوقه داریم
کارگران شاغل در کارخانه داروگر تهران خواستار پرداخت مطالبات معوقه مزدی خود هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران کارخانه داروگر تهران به عملکرد کارفرما در وضعیت پرداخت مطالبات معوقه کارگران و نامشخص بودن وضعیت تولیدات این کارخانه انتقاد کردند. 

یکی از کارگران داروگر تهران، ضمن اعتراض  به سوءمدیریت و بی‌توجهی مسئولان استانی در واکنش به شرایط سخت زندگی کارگران داروگر تهران در نتیجه‌ عدم دریافت چندین ماه حقوق، گفت: در حال حاضر از مجموع کارگران حدود ۲۰ تا ۳۰کارگر قراردادی و کارکنان اداری در کارخانه داروگر تهران باقی مانده‌اند که چهار ماه حقوق آن‌ها به تاخیر افتاده است.

وی همچنین افزود: شرایط زندگی کارگران کارخانه داروگر تهران به دلیل‌ عدم پرداخت حقوق خوب نیست و علیرغم ورود برخی مسئولان نهادهای دولتی و قضایی در چند سال گذشته، متاسفانه روال تولید در کارخانه داروگر همانند گذشته است و تغییری نکرده است. 

این کارگر در خاتمه تصریح کرد: بارها برای دریافت مطالبات خود اطلاع‌رسانی کرده‌ایم اما هیچ تغییری در وضعیت کارخانه و پرداخت حقوق  ما صورت نگرفته است. 

 

انتهای پیام/
