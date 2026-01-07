خبرگزاری کار ایران
بیانیه بازنشستگان صنعت نفت اهواز: استقلال صندوق حفظ شود

بازنشستگان صندوق بازنشستگی نفت در بیانیه‌ای نسبت به اصلاح ساختار صندوق نفت و اجرای قوانین و مقررات آن تذکر دادند.

به گزارش ایلنا،  کارگران بازنشسته صنعت نفت که روز گذشته در شهر اهواز در اعتراض به وضعیت صندوق  تجمع برگزار کرده‌اند، با انتشار بیانیه‌ای، مطالبات خود را مطرح کردند.

در این بیانیه آمده است:

«ما بازنشستگان صنعت نفت علیرغم‌منحصر به فرد بودن و ساختار و خصوصی صندوق نفت، خواستار حفظ مقررات سابق صندوق صدساله و مخالف اساسنامه مصوب و غیر قانونی سال ۱۳۹۸ هئیت وزیران هستیم. 

بر اساس فتوای امام خمینی و سایر مراجع عظام، صندوق بازنشستگی نفت خصوصی و غیر دولتی است. 

در زمان مصوب شمردن اساسنامه سال ۱۳۹۸، موافقت اعضای مشارکت صندوق اخذ نگردید. 

همچنین مصوبات اخیر هئیت دولت به شماره‌های ۱۱۱۲۱۲ و ۱۱۱۱۷۵ مورخه ۱۳/۷/۱۴۰۴ باید حذف گردد و از نظر ذینفعان شاغلین، بازنشستگان و بازماندگان هیچگونه وجاهت قانونی ندارد و باید ابطال گردد».

 

