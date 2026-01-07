کارگران معدن زرشوران تکاب در تماس با ایلنا:
در ثروتمندترین معدن طلای کشور «مزایای مزدی» نمیگیریم/ اعتراض را خاتمه دادیم اما....
کارگران معدن زرشوران تکاب میگویند: اعتراض را خاتمه دادیم اما به وعده ها عمل نکردند.
کارگران معدن طلای زرشوران تکاب در تماس با خبرنگار ایلنا، از نارضایتی خود از شرایط موجود گفتند؛ آنها نهم دیماه بعد از شانزده روز اعتصاب صنفی، با وعده تحقق مطالبات سر کار بازگشتند اما حالا بعد از چند روز میگویند به هیچ کدام از وعدهها عمل نکردهاند.
یکی از این کارگران میگوید: ریش گرو گذاشتند که اعتراض را خاتمه دهیم و در این شرایط کشور به سر کار بازگردیم؛ ما چیز زیادی نمیخواستیم؛ به عنوان کارگران ثروتمندترین معدن طلای کشور، خواستار اجرای آییننامه رفاهی کارگران معدن و همسانسازی مزایای مزدی خود با سایر کارگران مشابه بودیم؛ رفاهیات و مزایا به ما پرداخت نمیشود و دریافتیمان فقط حقوق خشک و خالیست.
این کارگر میافزاید: زیر پای ما طلاست؛ زمینهای روستا در اختیار معدن طلا قرار گرفته اما سهم ما یک حقوق 20 میلیون تومانی و کار سخت است؛ ما خواستار اجرای «قانون» بودیم؛ اجرای شانزده بندِ آییننامه رفاهی معدن خواستهی زیادی نیست. یکسال و نیم است وعدههای توخالی میشنویم. ما به اعتراض خاتمه دادیم تا در این شرایط به ما انگ نزنند. در روزی که سر کار بازگشتیم بازهم به ما قول دادند اما....
در روزهای بعد از خاتمه اعتراض، کارگران با فرمانداری تماس گرفتند اما به آنها گفته شد اجرای خواستههای شما دست ما نیست و فعلاً کاری نمیشود کرد؛ باید وزارت صمت رسیدگی کند!
یک کارگر دیگر این معدن میگوید: ما از بیکار شدن و اخراج میترسیم؛ زندگی ما به همین حقوق ناچیز بند است؛ به همین دلیل اعتراض را ادامه ندادیم اما کسی صدای ما را نمیشنود. ما در این منطقه محروم، هر روز محرومتر میشویم و فریادرسی نیست.
او افزود: مطالبات قانونی ما نادیده گرفته میشود و محکوم به زندگی زیر خط فقر هستیم.