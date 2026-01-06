خبرگزاری کار ایران
اعتراض کارگران قند خاورمیانه خاتمه یافت/ انتظار برای تحقق وعده ها

درحالی‌که کارگران قند خاورمیانه شوش منتظر وصول مطالبات صنفی خود بعد از چند روز اعتراض صنفی هستند، روز گذشته کارفرما یک ماه حقوق آذر ماه کارگران را پرداخت کرد.

تعدادی از کارگران «قند خاورمیانه شوش» در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: بعد از یک هفته اعتراض در نهایت روز گذشته به اعتراض صنفی خود خاتمه داده و وارد محل کار خود شدیم، بنابر این انتظار داریم کارفرما هر چه سریعتر به وعده‌ خود برای وصول مطالبات عمل کند. 

این کارگران با بیان اینکه مطالبات ما بازگشت به کار همکاران اخراجی، تمکین مدیریت به پرداخت حق غذا یا پرداخت معادل ریالی آن، پرداخت حقوق ترمیمی در دوره تعمیرات، موضوع قراردادهای کارگران، پرداخت حقوق آذرماه و وصول مطالبات عرفی و مناسبتی بود که بجز پرداخت حقوق آذرماه، مابقی مطالبات در حد وعده و وعید باقی مانده است. 

این کارگران با بیان اینکه چندین جلسه با مسئولان و کارفرما برای وصول مطالباتمان برگزار شده اما متاسفانه نتیجه قطعی‌ای حاصل نشده وهنوز همکاران اخراجی بازگشت بکار نشده اند، درباره مطالبه حق غذا اظهار داشتند: ظاهرا کارفرما به پرداخت مبلغ ۱۰۰ هزار تومان (بر اساس کارکرد) برای هزینه غذا موافقت کرده اما درباره  موضوع ترمیم حقوق در مدت تعمیرات، کارفرما فرصت چند روزه خواسته تا بعد از بررسی با اعضای هیات مدیره نتیجه را به اطلاع کارگران برساند. 

این کارگران با بیان اینکه قرار است فردا چهارشنبه مزایای مناسبتی روز پدر را به حساب کارگران واریز کنند و ما منتظر هستیم در ادامه گفتند: علیرغم اینکه از روز گذشته همزمان با پایان اعتراضات و ورود کارگران به کارخانه، تعمیرات قند خاورمیانه آغاز شده هنوز حقوق ترمیمی دوره تعمیرات و چگونگی مبلغ آن تعیین تکلیف نشده است بنابراین از کارفرما می‌خواهیم در این مورد خاص نیز تصمیم گیری کنند. 

این کارگران با بیان اینکه تاکید ما بر آورده شدن همه مطالبات است ، چرا که در تامین هزینه‌های اولیه زندگی درمانده شده ایم، در پایان اظهار داشتند: در نتیجه بی‌توجهی مدیران این مجموعه بزرگ، خسارات غیرقابل جبرانی به زندگی‌مان وارد شده است.

 

