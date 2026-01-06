مصدومیت یک کارگر توزیع برق هرمزگان در درگیری/ استخراج کنندگان رمزارز کارگر را زخمی کردند

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارگران بخش حراست توزیع برق شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان روز گذشته در جریان گشت و کنترل و اجرای مقررات کنترل بهینه مصرف برق، متوجه برداشت غیر مجاز برق توسط دستگاه های ماینر در محدوده روستای «دژ گام» در شهرستان مهران شد. هنگام رودررویی با متخلفان که با دستگاه ماینر «رمزارز» استخراج می کردند؛ آن‌ها اقدام به درگیری با این نیروی بخش حراست توزیع برق هرمزگان کرده و وی را مصدوم کردند.

از قرار معلوم؛ این مامور اداره توزیع برق استان هرمزگان پس از انتقال به بیمارستان تحت درمان قرار گرفته ومرخص شده است.

