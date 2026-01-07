اعتراض گسترده کارگران اندونزی علیه حداقل دستمزد ظالمانه
مشورتی با اتحادیههای کارگری برای معرفی شاخصهای جدید تعیین حداقل مزد صورت نگرفته است و مصوبات جدید دولت عملاً به تضعیف دستمزدها در سال جدید خواهد انجامید.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری ایندوستریال، کارگران صنایع مختلف اندونزی به دعوت از تشکلهای کارگری این کشور روز دوشنبه این هفته تظاهرات چند هزار نفرهای را علیه تغییر قوانین تعیین حداقل دستمزد در جاکارتا پایتخت این کشور برگزار کردند.
این اعتراضات توسط اتحادیههای کارگری اندونزی در دو هفته آخر دسامبر ۲۰۲۵ یعنی در آستانه کریسمس شروع شده بود، ولی این تشکلها اعتراضات سراسری علیه مقررات جدید دولتی در مورد دستمزدها را طی هفته اخیر تشدید کردند.
اعتراضات بیشتری در هفته اول ژانویه در جاکارتا، بکاسی، کاراوانگ، جاوه غربی، آچه و ریائو برگزار شده است که بزرگترین آن در روز دوشنبه و سه شنبه (پنجم و ششم ژانویه) برگزار شده است.
سعید اقبال، رئیس کنفدراسیون اتحادیههای کارگری اندونزی (KSPI) و عضو حزب کارگران این کشور، اعلام کرد کارگران در روز هشتم ژانویه (پنجشنبه) تظاهراتی بزرگ مقابل کاخ ریاست جمهوری و ساختمان پارلمان ترتیب خواهند داد.
اتحادیهها این مقررات را رد کردهاند و میگویند که بدون مشورت مناسب تصویب شده است و هشدار دادهاند که شاخص تعدیل، که بین ۰.۵ تا ۰.۹ تعیین شده است، میتواند حداقل دستمزدها را به ویژه در سطح استانها سرکوب کند.
پاییز امسال، اتحادیههای کارگری در اعتراضات گسترده کارکنان سکوهای اینترنتی در اندونزی که منجر به قتل چند کارگر توسط پلیس شد، حضور گسترده داشتند.