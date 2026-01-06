خبرگزاری کار ایران
حضور مدیرعامل بانک رفاه کارگران در میز ارتباطات مردمی

میز ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران و تعدادی از مدیران این بانک برپا شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مدیران عالی بانک با حضور در این میز که روز دوشنبه 15 دی ماه در محل وزارتخانه برپا شد، به درخواست‌های مردمی پاسخ دادند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران طی سخنانی در حاشیه این برنامه با بیان اینکه دولت محترم چهاردهم تاکید ویژه‌ای بر پاسخ‌گویی به درخواست‌ها و مطالبات آحاد جامعه دارد گفت: این میز خدمت در این راستا و به منظور تقویت ارتباطات شفاف میان بانک و مشتریان برگزار شده است.

وی افزود: این میز به ابتکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف تقویت روابط مردمی، جمع‌آوری نظرات و ارائه پاسخ‌ مناسب به درخواست‌های مربوطه و به‌عنوان بستری برای تعامل مستقیم میان مردم و سازمان‌ها، صندوق‌ها و بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه طراحی شده است.

دکتر للـه‌گانی در ادامه با اشاره به خدمات و محصولات بانک رفاه کارگران، افزود: حمایت از تولید ملی و رونق اقتصادی کشور از جمله برنامه‌های راهبردی این بانک محسوب می‌شود و در سال‌های اخیر تلاش شده اقدامات در مسیر تحقق اهداف مربوطه تسریع یابد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پایان به اقدامات این بانک در راستای افزایش قدرت خرید خانوارها اشاره کرد و گفت: بانک در این سال‌ها با ارائه محصولات و خدمات نوین ازجمله کارت رفاهی، پلتفرم خرید و فروش اعتباری وایب، بازارگاه رفاه‌کار و... اقدامات خود را در مسیر ارتقای معیشت مردم گسترش داده است.

 

 

 

