کارکنان موزه لوور به اعتصاب دوباره رای دادند/ یک روز تعطیلی کامل
اتحادیهها اعلام کردند کارکنان موزه پس از اعتصاب در ماه دسامبر، بار دیگر دست از کار کشیدند.
به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگذاری AFP، نمایندگان اتحادیهها اعلام کردند که کارکنان موزه لوور روز دوشنبه ۵ ژانویه به یک روز دیگر اعتصاب رای دادند که میتواند سبب اختلال تازه در پربازدیدترین موزه جهان شود. کارکنان ناراضی ماه گذشته، به مدت سه روز دست از کار کشیدند که در یک روز تعطیلی کامل موزه و دو روز تعطیلی برخی از بخشها را به همراه داشت.
مدیریت موزه به خبرگذاری AFP گفت که بخشهایی از موزه که از نظر توریستی پربازدید هستند روز دوشنبه باز خواهد بود و بازدیدکنندگان میتوانند از اتاقهایی که شاهکارهایی مانند «مونالیزا» و «ونوس د میلو» در آنها قرار دارند، دیدن کنند. بخشهای دیگر این موسسه ۴۰۰ اتاقه برای عموم بسته خواهد بود.
بعد از گذشت دو ماه از سرقت شرمآور در روز روشن در موزه لوور که فشار زیادی به مدیریت وارد کرده است، کارکنان خواستار استخدام نیروی بیشتر و نگهداری بهتر از مجموعهی گسترده ساختمانهای موزه شدند.
به گفتهی یکی از اعضا اتحادیه CFDT، حدود ۳۵۰ نفر از حرفههای مختلف چون نیروهای اجرایی، حفاظت و کارکنان پشتیبانی با اتفاقنظر به از سرگیری اعتصاب رای دادند. اتحادیه CGT، این رای را در صفحه اینستاگرام خود تائید کرد. این موزه بیش از ۲۰۰۰ نفر نیروی کار دارد.
روشن نبود که آیا اعتصابکنندگان خواهند توانست مدیریت را مجبور کنند که موزه را در روز دوشنبه ببندد یا دسترسی بازدیدکنندگان را محدود کند.
از زمان سرقت روز ۱۹ اکتبر به موزه لوور هنوز سوالات زیادی وجود دارد درباره اینکه آیا این حادثه قابل پیشگیری بوده است یا خیر و چگونه سارقین توانستند جواهرات تاجی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار را به سرقت ببرند. دو سارق با استفاده از سکوی قابلگسترش نصبشده روی کامیون وارد تالاری شدند که جواهرات در آن نگهداری میشد، در شیشهای را در حضور بازدیدکنندگان وحشتزده با ابزار برشی باز کردند و هشت قطعه گرانبها را به سرقت بردند.
علاوه بر این سرقت، دو حادثهی اخیر دیگر نیز مشکلات نگهداری درون ساختمان را برجسته کردند. معمار ارشد لوور، وضعیت ساختمانها را در شرایط خوبی ارزیابی نمیکند. نشت آب در ماه نوامبر باعث آسیب دیدن صدها کتاب و نسخه خطی در بخش آثار مصر باستان این موزه شد و مدیریت مجبور شد در ماه اکتبر یک گالری که سفالهای یونان باستان را در خود جای داده بود، ببندد زیرا تیرهای سقف بالای آن در معرض ریزش بودند.