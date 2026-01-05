به گزارش خبرنگار ایلنا، چهارشنبه هفته گذشته، دهم دی‌ماه، اعضای شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، نشستی را به‌منظور بررسی مسائل صنفی و مطالبات کارکنان برگزار کردند. در این جلسه، موضوعاتی نظیر وضعیت لباس فرم، بیمه تکمیلی بازنشستگان، پرونده‌های مشاغل سخت و زیان‌آور، بازنشستگی پرسنل و همچنین بحث ماندگاری شغلی مورد بررسی قرار گرفت.

در همین رابطه، محسن باقری، رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، ضمن تشریح جزئیات این نشست گفت: «جلسات شورای اسلامی کار شرکت واحد به‌صورت منظم و تقریباً هفتگی برگزار می‌شود و همواره مجموعه‌ای از موضوعات مشخص در دستور کار شورا قرار دارد. این جلسات معمولاً در دفاتر مدیران تشکیل می‌شود؛ اما با توجه به گستردگی شرکت واحد و پراکندگی سامانه‌ها و مراکز عملیاتی، امکان برگزاری متمرکز تمامی جلسات وجود ندارد.»

وی با اشاره به ساختار شرکت واحد افزود: «شرکت واحد دارای حدود شش سامانه و مراکز متعدد در هشت منطقه مختلف است. این پراکندگی جغرافیایی باعث شده تا نیروی انسانی در نقاط گوناگون شهر مستقر باشند؛ ازاین‌رو، ناچاریم جلسات شورای اسلامی کار را متناسب با شرایط، در مناطق مختلف برگزار کنیم.»

باقری ادامه داد: «جلسه اخیر نیز طبق روال در منطقه ۵ برگزار شد و علاوه بر اعضای شورای اسلامی کار، مدیر سامانه منطقه ۵ و معاون اداری آن سامانه نیز در جلسه حضور داشتند. یکی از موضوعات مهم، بحث بازنشستگی کارکنان بود. تعدادی از همکاران ما در پایان سال از مجموعه خارج می‌شوند؛ این در حالی است که قرارداد بیمه تکمیلی از آذرماه آغاز شده و عملاً سه ماه از این قرارداد در سال جاری قرار می‌گیرد. بخشی از حق بیمه طبق روال توسط کارفرما پرداخت می‌شود و امکانی فراهم شده است تا بازنشستگان همچنان بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند.»

وی در ادامه با اشاره به وضعیت بیمه تکمیلی بازنشستگان اظهار کرد: «با توجه به نارضایتی‌های موجود از عملکرد بیمه آتیه حافظ، درخواست شورای اسلامی کار این بوده است که بازنشستگان شرکت واحد بتوانند به‌مدت یک سال دیگر تحت پوشش همین قرارداد باقی بمانند و در صورت لزوم، سهم حق بیمه مربوطه را پرداخت کنند تا خللی در ارائه خدمات درمانی به این عزیزان ایجاد نشود.»

باقری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع لباس فرم کارکنان پرداخت و گفت: «در خصوص لباس فرم رانندگان، بخش قابل‌توجهی از لباس‌ها تأمین و تحویل شده است. فرآیند تأمین لباس فرم مستلزم طی کردن تشریفات قانونی از جمله برگزاری مناقصه، انجام مذاکرات با پیمانکاران و گذراندن مراحل اداری است که طبیعتاً زمان‌بر خواهد بود. با این حال، لباس فرم‌ها طی یکی دو مرحله توزیع شده و در حال حاضر تنها موضوع کفش‌ها باقی مانده که آن نیز در دست پیگیری است.»

وی افزود: «در مورد کارکنان تعمیرگاه‌ها که در محیط‌های باز و تحت شرایط سخت کاری فعالیت می‌کنند، موضوع بازدید و تأمین تجهیزات و امکانات ایمنی و رفاهی مطرح است که این اقدامات انجام شده یا در حال انجام است. این فرآیند باید به‌صورت سالانه تکرار شود، چراکه لباس و تجهیزات کاری جزو اقلام مصرفی محسوب می‌شوند.»

رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد ادامه داد: «بر اساس دستورالعمل‌های مصوب شرکت، برای هر شغل اقلام مشخصی پیش‌بینی شده است. همچنین در خصوص تأمین کت‌وشلوار برای برخی از کارکنان، فرآیند مزایده انجام و مراحل سایزبندی به پایان رسیده است و در حال حاضر در مرحله دوم اجرا قرار داریم.»

باقری در ادامه به موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و گفت: «اخیراً وزارت بهداشت ارزیابی‌ها و سنجش‌های لازم را در شرکت واحد انجام داده و گزارش‌های مربوطه نیز اعلام شده است. بخش قابل‌توجهی از مشاغل شرکت واحد از سال ۱۳۸۰ تاکنون دارای تأییدیه مشاغل سخت و زیان‌آور بوده‌اند؛ اما در برخی موارد، به‌دلیل قرارگیری این مشاغل در پست‌های متفرقه، مشکلاتی در تطبیق عناوین شغلی ایجاد شده بود.»

وی تأکید کرد: «پیگیری این موضوعات، از جمله انجام مجدد سنجش‌ها و تهیه مستندات کارشناسی، از وظایف شورای اسلامی کار بوده است. درخواست‌های بازنشستگی پرسنل در شعب شورای اسلامی کار بررسی، تأییدیه‌های لازم از وزارت بهداشت و کمیته‌های تخصصی اخذ شده و پرونده‌ها به کمیته استانی ارسال شده است.»

باقری افزود: «تاکنون حدود نیمی از درخواست‌های بازنشستگی کارکنان به نتیجه رسیده و سایر پرونده‌ها نیز در مرحله بررسی و تأیید نهایی قرار دارند. گزارش‌های ارزیابی محیط کار بر اساس شاخص‌های مورد تأیید وزارت بهداشت تهیه و به‌طور کامل به کمیته‌های مربوطه تحویل داده شده و مراحل کارشناسی آن‌ها نیز طی شده است.»

رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد در ادامه به موضوع «ماندگاری شغلی» کارکنان اشاره کرد و گفت: «در سال‌های گذشته، موضوع ماندگاری شغلی در احکام پرسنلی کارکنان لحاظ می‌شد؛ اما در مقطعی به‌دلیل بروز برخی شکایات و ابهامات کارشناسی، پرداخت این آیتم متوقف شد. با این حال، پس از استعلام از معاونت روابط کار و همچنین با نظر مدیریت شرکت، مشخص شد که پرداخت این مورد از نظر قانونی فاقد اشکال است.»

وی ادامه داد: «در این میان، متأسفانه برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از شرایط موجود، اقدام به دریافت مبالغی از پرسنل برای پیگیری پرونده‌ها در اداره کار و سایر مراجع کرده بودند. به‌منظور جلوگیری از بروز تنش و سوءاستفاده‌های احتمالی، مدیریت شرکت واحد با شورای اسلامی کار همراهی کرد و پرداخت حق ماندگاری شغلی برای افرادی که برای بار اول مشمول آن بودند، مجدداً برقرار شد.»

باقری تصریح کرد: «در خصوص افرادی که برای بار دوم متقاضی ماندگاری شغلی هستند، موضوع منوط به تأمین اعتبار از سوی شهرداری تهران است. مکاتبات لازم در این زمینه انجام شده و واحد حقوقی، مدیریت شرکت واحد و منابع انسانی نیز این موضوع را تأیید کرده‌اند. در حال حاضر تنها مانع موجود، تأمین اعتبار از سوی شهرداری تهران است و امیدواریم با نگاه مثبت مدیریت شهری، این موضوع نیز به‌زودی تعیین تکلیف شود.»

او در پایان تأکید کرد: «شورای اسلامی کار شرکت واحد همچنان با جدیت پیگیر مطالبات صنفی کارکنان است و تلاش می‌کند از طریق تعامل و هماهنگی با مدیریت شرکت و نهادهای ذی‌ربط، مسائل و مشکلات پرسنل را به نتیجه برساند.»

