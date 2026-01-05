اعتراض کارکنان نفت فلات قاره در مخالفت با ادغام صندوق بازنشستگی نفت
کارکنان رسمی شرکت نفت فلات قاره منطقه سیری در مخالفت به ادغام صندوق بازنشستگی صنعت نفت اعتراض کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته، یکشنبه ۱۴ دی ماه، کارکنان رسمی شرکت نفت فلات قاره منطقه سیری در مخالفت به ادغام صندوق بازنشستگی صنعت نفت اعتراض کردند. این نیروها گفتند: «ادغام صندوق بازنشستگی صنعت نفت خط قرمز کارکنان صنعت نفت است.»
اعتراض به تفکیک ناعادلانه مشاغل، عدم اصلاح حقوق نیروهای کفبگیر، اجرای قانون سقف حقوق و پاداش و همچنین کسر مالیاتهای سنگین و ناعادلانه از دستمزد کارکنان مناطق عملیاتی، از مهمترین موضوعات مورد اعتراض این نیروها است.