فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری: هدف ترامپ نفت ونزوئلاست!
فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری اقدامات آمریکا در ونزوئلا را در جهت غارت منابع این کشور ارزیابی کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از WFTU، فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری (WFTU) طی بیانیهای، تجاوز نظامی اخیر ایالات متحده آمریکا به ونزوئلا و ربایش رئیس جمهور این کشور را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است:
ایالات متحده در حال تشدید تجاوز خود علیه مردم مستقل ونزوئلا است. پس از استقرار نیروهای آمریکایی در کارائیب با بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پس از اولین حمله زمینی به یک منطقه اسکله در داخل کشور، ایالات متحده آمریکا با حمله گسترده علیه کاراکاس و دستگیری رئیس جمهور نیکولاس مادورو و همسرش، تجاوز خود را تشدید کرده است.
این آدمربایی غیرقانونی، در صورت تأیید، یک اقدام تهاجمی بیسابقه است که تمام اصول اساسی حقوق و رویههای بینالمللی را نقض میکند و جبهه جنگ دیگری را در صحنه بیثبات جهانی میگشاید. این مداخله، مرحله هرج و مرجی را که تجاوز امپریالیستی با عواقب پیشبینی نشده وارد آن شده است، تأیید میکند.
فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری، مداخله امپریالیستی در ونزوئلا را که با هدف کنترل ثروت معدنی، نفتی و انرژی این کشور در چارچوب گسترش سلطه انجام میشود، به صراحت محکوم میکند.
فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری (WFTU) از اعضای خود، اتحادیههای کارگری و مبارز در سراسر جهان میخواهد تا حمایت بیدریغ خود را از مردم ونزوئلا ابراز کرده و مداخله غیرقابل قبول و بیسابقه را محکوم کنند و مداخله امپریالیستی علیه مردم ونزوئلا را محکوم کنند.