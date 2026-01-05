ادغام صندوق بازنشستگان نفت تکذیب شد

به گزارش ایلنا، صندوق بازنشستگان صنعت نفت با انتشار اطلاعیه‌ای، شایعات مربوط به ادغام این صندوق در سایر صندوق‌های بازنشستگی را تکذیب کرد.

در متن این اطلاعیه آمده است:

استقلال و غیردولتی‌بودن صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت از ارکان بنیادین و تغییرناپذیر این مجموعه است.

به اطلاع می‌رساند طی هفته‌های اخیر مباحثی درخصوص مبانی، ماهیت و وضعیت حقوقی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، از جمله موضوع ادغام، در برخی محافل غیررسمی مطرح شده است. در پی طرح این موارد، بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم انجام شده و بر اساس اصول مصرح در اساسنامه، تأکید می‌شود که استقلال و غیردولتی‌بودن صندوق‌ها از ارکان بنیادین و تغییرناپذیر این مجموعه است و فعالیت‌ها همچنان بر همین مبنا ادامه خواهد یافت.

بر همین اساس، اعلام می‌شود که موضوع ادغام صندوق‌ها مطرح نبوده و در دستور کار قرار ندارد و هرگونه نشست، گفت‌وگو یا شنیده غیررسمی در این زمینه فاقد اعتبار است.

همچنین یادآور می‌شود تمامی قوانین و مقررات ابلاغی کشور برای همگان لازم‌الاجراست. بدیهی و روشن است که در مواردی که قوانین دارای کاستی یا نارسایی باشند، اصلاح و بهبود آن‌ها باید از مسیرهای قانونی و منطقی دنبال شود؛ با این حال، اصل الزام‌آور بودن قوانین ابلاغی، فارغ از نوع و موضوع، پابرجا است.

