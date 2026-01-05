خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

از سوی مدیریت صندوق بازنشستگان صنعت نفت؛

ادغام صندوق بازنشستگان نفت تکذیب شد

ادغام صندوق بازنشستگان نفت تکذیب شد
کد خبر : 1737642
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی صندوق بازنشستگان نفت اعلام کرد: استقلال و غیردولتی‌بودن صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت از ارکان بنیادین و تغییرناپذیر این مجموعه است.

به گزارش ایلنا،  صندوق بازنشستگان صنعت نفت با انتشار اطلاعیه‌ای، شایعات مربوط به ادغام این صندوق در سایر صندوق‌های بازنشستگی را تکذیب کرد.

در متن این اطلاعیه آمده است:

استقلال و غیردولتی‌بودن صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت از ارکان بنیادین و تغییرناپذیر این مجموعه است. 

به اطلاع می‌رساند طی هفته‌های اخیر مباحثی درخصوص مبانی، ماهیت و وضعیت حقوقی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، از جمله موضوع ادغام، در برخی محافل غیررسمی مطرح شده است. در پی طرح این موارد، بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم انجام شده و بر اساس اصول مصرح در اساسنامه، تأکید می‌شود که استقلال و غیردولتی‌بودن صندوق‌ها از ارکان بنیادین و تغییرناپذیر این مجموعه است و فعالیت‌ها همچنان بر همین مبنا ادامه خواهد یافت. 

بر همین اساس، اعلام می‌شود که موضوع ادغام صندوق‌ها مطرح نبوده و در دستور کار قرار ندارد و هرگونه نشست، گفت‌وگو یا شنیده غیررسمی در این زمینه فاقد اعتبار است. 

همچنین یادآور می‌شود تمامی قوانین و مقررات ابلاغی کشور برای همگان لازم‌الاجراست. بدیهی و روشن است که در مواردی که قوانین دارای کاستی یا نارسایی باشند، اصلاح و بهبود آن‌ها باید از مسیرهای قانونی و منطقی دنبال شود؛ با این حال، اصل الزام‌آور بودن قوانین ابلاغی، فارغ از نوع و موضوع، پابرجا است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی