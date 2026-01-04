به همت مؤسسه کار و تأمین اجتماعی انجام شد؛
برگزاری همایش «وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید» در بوشهر
این همایش با هدف تقویت تعامل میان دولت، نظام بانکی و فعالان اقتصادی و معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری در جنوب استان بوشهر برگزار شد.
به گزارش ایلنا، به همت مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، همایش «وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید» با محوریت معرفی فرصتهای اقتصادی شهرستانهای دشتی و تنگستان استان بوشهر برگزار شد.
این همایش با مشارکت ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر و همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان بوشهر برگزار شد و مدیرعامل بانک رفاه کارگران، نمایندگان مجلس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر، فرمانداران و جمعی از فعالان اقتصادی در آن حضور داشتند.