به گزارش ایلنا، به همت مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» با محوریت معرفی فرصت‌های اقتصادی شهرستان‌های دشتی و تنگستان استان بوشهر برگزار شد.

این همایش با مشارکت اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر و همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان بوشهر برگزار شد و مدیرعامل بانک رفاه کارگران، نمایندگان مجلس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر، فرمانداران و جمعی از فعالان اقتصادی در آن حضور داشتند.

