یک فعال بازنشسته مطرح کرد؛
اصلاح ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری از دستور کار مجلس خارج میشود؟
طبق ادعای برخی فعالان شاغل و بازنشسته دولتی، مجلس از حذف یا تغییر ماده یکصد و بیست و پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری و الزام به تناسب تورم و حقوق، عقب نشینی کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شنیدهها حاکی از حذف طرح اصلاح ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و برداشتن الزام افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان مطابق با نرخ تورم در مجلس است.
محمدرضا انتظاریان (فعال حقوق بازنشستگان دولت و از فعالان صنفی معلمان استان خراسان شمالی) با اعلام این خبر گفت: اخیراً به صورت شفاهی برخی مشاورین کمیسیون آموزش مجلس اعلام کردند که قرار است در طرح پلکانی افزایش حقوق کارکنان دولت، بین ۲۰ تا ۴۳ درصد افزایش حقوق داده شود که برای گروههای کفبگیر، سقف افزایش در نظر گرفته شده و متوسط افزایش حقوقها بیش از ۳۰ درصد باشد.
وی تاکید کرد: با وجود وعدههای نمایندگان مجلس و به ویژه اعضای کمیسیون آموزش و مشاوران آن، ما توقع داریم ادعای از دستور کار خارج کردن حذف یا اصلاح ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مجلسیها عملی شود. این نمایندگان در واکنش به کارزار هزاران نفر از کارکنان و بازنشستگان دولت در مخالفت با حذف و اصلاح این ماده، وعدههایی دادند و ما انتظار عملی شدن آن را داریم.