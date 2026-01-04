خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک فعال بازنشسته مطرح کرد؛

اصلاح ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری از دستور کار مجلس خارج می‌شود؟

اصلاح ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری از دستور کار مجلس خارج می‌شود؟
کد خبر : 1737231
لینک کوتاه کپی شد.

طبق ادعای برخی فعالان شاغل و بازنشسته دولتی، مجلس از حذف یا تغییر ماده یکصد و بیست و پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری و الزام به تناسب تورم و حقوق، عقب نشینی کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شنیده‌ها حاکی از حذف طرح اصلاح ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و برداشتن الزام افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان  مطابق با نرخ تورم  در مجلس است.

محمدرضا انتظاریان (فعال حقوق بازنشستگان دولت و از فعالان صنفی معلمان استان خراسان شمالی) با اعلام این خبر گفت: اخیراً به صورت شفاهی برخی مشاورین کمیسیون آموزش مجلس اعلام کردند که قرار است در طرح پلکانی افزایش حقوق کارکنان دولت، بین ۲۰ تا ۴۳ درصد افزایش حقوق داده شود که برای گروه‌های کف‌بگیر، سقف افزایش در نظر گرفته شده و متوسط افزایش حقوق‌ها بیش از ۳۰ درصد باشد. 

وی تاکید کرد: با وجود وعده‌های نمایندگان مجلس و به ویژه اعضای کمیسیون آموزش و مشاوران آن، ما توقع داریم ادعای از دستور کار خارج کردن حذف یا اصلاح ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مجلسی‌ها عملی شود. این نمایندگان در واکنش به کارزار هزاران نفر از کارکنان و بازنشستگان دولت در مخالفت با حذف و اصلاح این ماده، وعده‌هایی دادند و ما انتظار عملی شدن آن را داریم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی