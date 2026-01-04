بهرهبرداری استعماری از ثروت ملی؛
کشاورزان تخار افغانستان به فعالیت معدن طلا اعتراض کردند
منابع محلی در استان تخار افغانستان گزارش دادند که ساکنان منطقه علیه عملیات استخراج طلا توسط یک شرکت خصوصی اعتراض کردهاند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه «هشت صبح» افغانستان، صدها نفر از کشاورزان و روستاییان ولایت تخار در شرق این کشور در اعتراض به بهرهبرداری استعماری و آلودهسازی محیط زیست توسط پیمانکاران خارجی معدن طلای این کشور، دست به اعتراض زدند.
آنها در روزهای جمعه و شنبه گذشته علاوه بر اعتراض گسترده در سطح منطقه و اطراف معدن، اعلام کردند که این اعتراض منجر به درگیری بین تظاهرکنندگان و ماموران حراست شرکت شده و منجر به زخمی شدن یک نفر از ساکنان و چهار نفر از کارگران شرکت شده است.
به گفته این منابع، معترضان به دلیل نگرانی از تخریب محیط زیست و آسیب به زمینهای کشاورزی، عدم استخدام نیروهای بومی افغانستانی در شرکت و بهرهبرداری استعماری از ثروت افغانستان، اقدام به اعتراض کردند.
منابع افزودند که در جریان این درگیری، هر دو طرف با سنگ و چوب به یکدیگر حمله کردند و چندین وسیله نقلیه و تجهیزات شرکت آسیب دید.
منابع محلی میگویند که پس از این حادثه، اوضاع در منطقه آرام شد و هر دو طرف محل را ترک کردند. اختلافات بین ساکنان و شرکتهای استخراج طلا در ولایت تخار سابقه دارد.
شرکتهای خارجی و چینی در سالهای گذشته روی معادن افغانستان سرمایهگذاری کرده و به ویژه در شرق این کشور فعال هستند.