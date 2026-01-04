اجرای طرح جدید «کالابرگ الکترونیکی» از این هفته/ واریز چهار میلیون تومان برای هر نفر +ویدئو

به گزارش ایلنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگوی تلویزیونی شب گذشته درشبکه خبر، با بیان اینکه این طرح با هدف حفظ قدرت خرید مردم طراحی شده و مورد توافق دولت و مجلس بوده است، اظهار کرد: بر اساس این سیاست، مردم به‌صورت ماهانه به ازای هر نفر مبلغ یک میلیون تومان دریافت می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه «کالابرگ» تنها بخشی از یک بسته سیاستی جامع دولت برای بهبود معیشت مردم است، افزود: برای درک اهمیت این سیاست باید آن را در کنار سایر برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت دید.

میدری در توضیح جزئیات اجرایی طرح گفت: حساب حدود ۷۰ میلیون نفر از مشمولان امشب شارژ شده و معادل چهار ماه، یعنی چهار میلیون تومان به ازای هر نفر، در حساب آن‌ها نگه‌داری می‌شود. از هفته آینده، مشمولان می‌توانند بر اساس جدول زمان‌بندی اعلام‌شده به فروشگاه‌ها مراجعه کرده و بدون پرداخت وجه نقد، کالاهای اساسی خود را دریافت کنند.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حال حاضر ۲۶۰ هزار فروشگاه و واحد صنفی در اجرای این طرح مشارکت دارند و بر اساس توافق با اتاق اصناف ایران، تعداد واحدهای صنفی و همچنین واحدهای سیار افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: تعداد مشمولان این مرحله از طرح به حدود ۸۰ میلیون نفر خواهد رسید؛ افرادی که در پایان سال ۱۴۰۳ یارانه نقدی دریافت می‌کنند. در دوره‌های گذشته، کالابرگ به حدود ۶۰ میلیون نفر تعلق می‌گرفت اما در این مرحله، ۲۰ میلیون نفر به جمع مشمولان اضافه خواهند شد.



