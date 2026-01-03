رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور:
مهارتآموزی پیشران اشتغال خوزستان می شود/ اختصاص بودجه
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور در جلسه مشترک با کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی ویژه برنامهریزی برای استان خوزستان و شهرستان شادگان، گفت: یکی از عوامل اصلی بیکاری در کشور، فقدان مهارتهای تخصصی متناسب با نیاز بازار کار است و توسعه آموزشهای مهارتی میتواند نقش مؤثری در کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، غلامحسین محمدی در این جلسه که با حضور استاندار خوزستان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: هرچند بخشی از چالشهای بازار کار به مسائل حقوق و دستمزد مرتبط است، اما راهکار اصلی و پایدار، آموزشهای مهارتی هدفمند است.
رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور با اشاره به لزوم ایجاد توازن در نظام آموزشی افزود: سیاستگذاریها بر افزایش سهم آموزشهای مهارتی در کنار آموزش دانشگاهی و تقویت انسجام در اکوسیستم مهارتآموزی متمرکز است. در همین راستا، کنسرسیوم مهارت در خوزستان شکل گرفته و پیشبینی میشود طی پنج سال آینده حدود ۶۰ هزار نفر آموزش مهارتی هدفمند دریافت کنند. برای شهرستان شادگان نیز برنامهای اختصاصی تدوین شده است.
محمدی کمبود مربی را از چالشهای جدی این حوزه عنوان کرد و گفت: کشور با کمبود حدود ۵۰۰ مربی آموزش فنیوحرفهای مواجه است و همزمان منابع مالی لازم برای رتبهبندی مربیان و تجهیز مراکز، پیشبینی شده است.
وی همچنین در جریان بازدید از مرکز آموزش فنیوحرفهای دشت آزادگان از اختصاص ۳ میلیارد تومان اعتبار برای دو شهرستان دشت آزادگان و هویزه خبر داد و تصریح کرد: حدود یک میلیارد تومان از این اعتبار صرف خرید تجهیزات شده و هفته آینده تحویل خواهد شد و ۲ میلیارد تومان دیگر نیز از محل منابع مسئولیت اجتماعی ملی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توسعه زیرساختها تأمین میشود. علاوه بر این، منابع تملک داراییهای سرمایهای استان تا پایان سال تخصیص مییابد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تأکید کرد: خوزستان با برخورداری از ظرفیتهای انسانی و صنعتی، بستر مناسبی برای توسعه مهارتآموزی دارد و سرمایهگذاری هدفمند در این حوزه میتواند پیشران تحول اشتغال و کاهش بیکاری در استان باشد.