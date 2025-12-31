نشت گاز گوگرد؛ علت ریزش معدن کوشک بافق/ اداره کار در حال بررسی ماجرا
مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد گفت: بررسی و گزارشهای اولیه نشان میدهد که نشت گاز گوگرد سبب ریزش تونل معدن سرب و روی کوشک بافق شده است.
به گزارش ایلنا، احسان بالاکتفی روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران افرود: علت دقیق حادثه معدن کوشک بافق طی ۲ روز آینده اعلام میشود.
وی درباره آخرین حادثه معدن کوشک بافق توضیح داد: حدود ساعت ۸:۴۰ دقیقه صبح امروز، یکی از تونلهای معدن به طول ۱۴۲ متر دچار ریزش شد.
وی ادامه داد: نیروهای امداد و نجات به سرعت عازم محل حادثه شده و اقدامات لازم برای ایمن سازی را انجام دادند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد اظهار کرد: حدود ۵۰ کارگر در این تونل حضور داشتند که همه این افراد خارج شده و هیچ فرد محبوسی در این تونل وجود ندارد.
وی افزود: این حادثه هیچ فوتی نداشت و فقط ۲ نفر مصدوم شدند که برای درمان به بیمارستان بافق انتقال یافتند.
بالاکتفی خاطر نشان کرد: هم اکنون وضعیت در این معدن به طور کامل عادی است و نیروهای امداد و نجات نیز محل حادثه را ترک کردند.
علیمحمد دهقانی، دبیر اجرایی خانه کارگر یزد، نیز در گفتگو با ایلنا از برگزاری جلسات کمیسیون کارگری خبر داد و گفت: مدیرکل اداره کار یزد اعلام کرد برای بررسی ابعاد حادثه، نیروهای بازرس اداره کار به معدن کوشک بافق اعزام شدهاند و ظرف یکی دو روز آینده، علت اصلی حادثه اطلاعرسانی میشود.
او ادامه داد: وضعیت مصدومان بحرانی نیست و دو مصدوم در بیمارستان بافق بستری هستند.
معدن سرب و روی کوشک بافق در ۶۵ کیلومتری شرق یزد و ۴۵ کیلومتری شمال شرق بافق قرار دارد.