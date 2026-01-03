درخواست کارگران پیمانکاری شهرداری الوان در شوش برای «تبدیل وضعیت»

به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران قراردادی شهرداری الوان (عبدالخان) در شوش که در بخش خدمات مشغول کارند، خواستار تبدیل وضعیت شغلی خود از پیمانکاری به قرارداد مستقیم هستند.

این کارگران می‌گویند: چرا باید بین کارگران تبعیض وجود داشته باشد. تعدادی رسمی و قراردادی باشند و دستمزدهای بالاتر بگیرند و عده‌ای نیز مثل ما به صورت قرارداد حجمی باشند و طرف حساب شرکت‌های پیمانکاری که اهمیتی به پرداخت مطالباتمان کارگران آن‌هم به صورت قانونی نمی‌دهند؟ ما نه امنیت شغلی داریم و نه دستمزدمان به اندازه رسمی‌ها و قراردادی‌هاست در عین حال در برخی ماه‌های سال با تاخیر پرداخت می‌شود.

کارگران قرارداد حجمی شهرداری الوان (عبدالخان) که تحت مسئولیت پیمانکار فعالند، در عین حال گفتند اکثر کارگران شاغل در شهرداری‌های استان خوزستان به نحوی تبدیل وضعیت شده‌اند اما ما چندین سال است پیگیر تبدیل وضعیت و دریافت مطالبات قانونی از شهرداری هستیم که صدایمان به جایی نرسیده است.

این کارگران می‌گویند: رفع تبعیض، یک خواسته قانونی و حق مسلم ما کارگران است؛ وقتی ما برای شهرداری در سطح شهر کار می‌کنیم، چرا قرارداد مستقیم نداشته باشیم؟

