به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ دستمزد کارمندان و بازنشستگان را ۲۰درصد در نظر گرفت. پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی دستمزد در شرایطی اتفاق می‌‎افتد که نرخ تورم نقطه به نقطه ماه گذشته بالای ۵۰درصد اعلام شده و همچنین نرخ دلار و طلا در ماه‌های اخیر افزایش کم‌‎سابقه‌ای را تجربه کرده است. دولت اما روی حرف خود ایستاده و می‌گوید بودجه‌ی لازم برای افزایشِ بیش از این وجود ندارد و همچنین تاکید دارد که افزایشِ دستمزد منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود.

آنطور که به نظر می‌رسد اما نمایندگان مجلس نظر دیگری دارند. برخی از آن‌ها در اظهارات و مصاحبه‌های خود به صراحت با افزایش ۲۰درصدی دستمزد مخالفت کرده‌اند. به طور مثال مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، در جلسه‌ی روز گذشته‌ی این کمیسیون برای بررسی لایحه بودجه گفته: حداقل افزایش حقوق ۳۰ درصد مصوب و برای حداقل بگیران درصد رشد بالاتری در نظر گرفته شد.

همچنین میثم ظهوریان، نماینده مشهد، در شبکه‌ی ایکس به مخالفت با رقم پیشنهادی دولت اشاره کرده است. او نوشت: بر اساس مذاکراتی که تا کنون در کمیسیون تلفیق انجام شده است، جمع‌بندی مجلس در مورد حقوق و دستمزد کارکنان دولت احتمالا افزایش پلکانی با لحاظ افزایش ۵۰ درصدی برای حداقل بگیران خواهد بود.

