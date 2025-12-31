مخالفت نمایندگان با افزایش ۲۰ درصدی/ حقوق بازنشستگان و کارمندان چقدر افزایش مییابد؟
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، در جلسهی روز گذشتهی این کمیسیون برای بررسی لایحه بودجه گفته: حداقل افزایش حقوق ۳۰ درصد مصوب و برای حداقل بگیران درصد رشد بالاتری در نظر گرفته شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت در پیشنویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ دستمزد کارمندان و بازنشستگان را ۲۰درصد در نظر گرفت. پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی دستمزد در شرایطی اتفاق میافتد که نرخ تورم نقطه به نقطه ماه گذشته بالای ۵۰درصد اعلام شده و همچنین نرخ دلار و طلا در ماههای اخیر افزایش کمسابقهای را تجربه کرده است. دولت اما روی حرف خود ایستاده و میگوید بودجهی لازم برای افزایشِ بیش از این وجود ندارد و همچنین تاکید دارد که افزایشِ دستمزد منجر به افزایش نرخ تورم میشود.
آنطور که به نظر میرسد اما نمایندگان مجلس نظر دیگری دارند. برخی از آنها در اظهارات و مصاحبههای خود به صراحت با افزایش ۲۰درصدی دستمزد مخالفت کردهاند. به طور مثال مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، در جلسهی روز گذشتهی این کمیسیون برای بررسی لایحه بودجه گفته: حداقل افزایش حقوق ۳۰ درصد مصوب و برای حداقل بگیران درصد رشد بالاتری در نظر گرفته شد.
همچنین میثم ظهوریان، نماینده مشهد، در شبکهی ایکس به مخالفت با رقم پیشنهادی دولت اشاره کرده است. او نوشت: بر اساس مذاکراتی که تا کنون در کمیسیون تلفیق انجام شده است، جمعبندی مجلس در مورد حقوق و دستمزد کارکنان دولت احتمالا افزایش پلکانی با لحاظ افزایش ۵۰ درصدی برای حداقل بگیران خواهد بود.